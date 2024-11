Executivos debatem sobre papel dos dados e IA nas empresas

Mais de 90 profissionais, executivos e referências técnicas da área de dados e inteligência artificial marcaram presença na 6ª edição do Data & AI for Business, na Casa Lide, em São Paulo-SP, para debaterem sobre a transformação digital e o papel dos Dados e da Inteligência Artificial nas empresas. Em um formato intimista, o evento se dividiu em três momentos: painel 1, networking e painel 2.

Após a recepção dos participantes, o evento iniciou o painel 1, liderado pelo Roberto Portella atual Managing Partner do CIONET, em que os speakers abordaram sobre “O Papel de uma Estratégia Executiva de Dados na Aceleração da Inovação”, com foco em como uma visão de médio ou longo prazo pode impulsionar resultados sustentáveis. No intervalo entre os dois painéis, o evento proporcionou um coffee break com buffet assinado pelo chefe Alex Atala, sendo um momento para networking entre os participantes.

Durante o painel 2, liderado pelo Nilton Ueda que é Conselheiro de Data&AI, a abordagem foi em torno do tema “Decisões Tecnológicas em um Mundo de Inovações Rápidas”, que levantou uma reflexão aos gestores sobre como garantir escolhas estratégicas e sustentáveis dentro das empresas.

“Nosso objetivo é gerar discussões que abordem como uma estratégia executiva, focada em Data & AI, pode acelerar os ganhos por meio da inovação e apresentações de cases de sucesso. O Data & AI for Business oferece uma visão detalhada das inovações que estão moldando o futuro dos negócios, destacando como as empresas referências no mercado têm otimizado operações e transformado modelos de negócios”, explica Letícia Carvalho, Diretora de Marketing e Comercial na Dataside, consultoria focada em dados, IA e negócios.

O Data & AI for Business, evento que conta com a parceria da Microsoft e da Databricks, conecta líderes com o objetivo de explorar as aplicações da inteligência artificial e dos dados no ambiente corporativo. Completando 6 edições, os idealizadores confirmam a continuidade do evento intimista e gerador de oportunidades, focado no público c-level.

“Philip Kotler disse que a empresa que não estiver disposta a inovar e mudar está destinada a desaparecer, pensando nisso, já realizamos 6 edições do Data & AI for Business e conectamos grandes líderes e empresas através dos dados e IA, promovendo os melhores casos de sucesso, com o objetivo de elevar a maturidade nessa jornada de Dados”, conclui Letícia.

