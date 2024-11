A PwC anunciou hoje a abertura de sua primeira zona de experiência de IA da Google Cloud no US Acceleration Center da empresa em Bengaluru, Índia. Ela também anunciou inaugurações adicionais planejadas em curto prazo de zonas de experiência de IA da Google Cloud em Boston, MA e San Francisco, CA. Em cada uma delas, a PwC irá convidar os clientes a obter experiência prática com soluções existentes de última geração, impulsionadas pela tecnologia de IA da Google Cloud, incluindo modelos Google Gemini, Vertex AI e muito mais.

"Estamos empolgados em aprofundar nossa aliança com a Google Cloud e aproveitar seus recursos inovadores de IA neste espaço inovador", disse Jason Ruge, Sócio e Líder da Aliança da Google Cloud nos EUA, PwC US. "Estas zonas de experiência de IA da Google Cloud irão ajudar a mostrar como as soluções específicas do setor da PwC, baseadas na tecnologia da Google Cloud, incluindo Vertex AI e Gemini, podem revolucionar as transformações digitais e de negócios para nossos clientes."

Os principais recursos do setor da PwC permitem a reinvenção do modelo de negócios e ajudam as empresas a transformar seus negócios, aumentar a produtividade e manter a conformidade regulatória. Estas zonas de experiência de IA da Google Cloud oferecem aos clientes um espaço para se envolver com fluxos de trabalho de agentes nos quais a IA executa perfeitamente o trabalho em conjunto com as pessoas para resolver desafios específicos do setor. O conjunto de ofertas da PwC abrange vários setores e inclui:

Soluções para o setor de IA em saúde: Nosso centro de agentes de cuidados médicos ajuda a reduzir a carga de trabalho dos clínicos para que possam se concentrar no atendimento ao paciente. Eles também permitem atendimento preventivo, descoberta de medicamentos e ensaios clínicos.

Recursos de IA generativa (GenAI) fornecidos por nosso agente e plataforma GenAI: Os agentes de conversação de IA generativa são personalizados para cada setor e caso de uso funcional, a fim de ajudar a melhorar a produtividade, a criação de conteúdo criativo, a personalização e a experiência do usuário.

Capacidades do mercado de dados: Esta solução remove silos de dados e democratiza os dados empresariais, permitindo que a comercialização de dados agregue valor às empresas.

Recursos de experiência de varejo fornecidos pela Retail Search e GenAI: Este portal intuitivo proporciona informações processáveis, permite uma execução mais rápida, ajuda a reduzir o tempo de resposta e prevê a demanda.

Segundo a Pesquisa de Negócios em Nuvem e IA de 2024 da PwC, a capacidade de alavancar a IA é o principal impulsionador do aumento dos orçamentos de nuvem. À medida que a IA se torna intrínseca ao modo como as empresas fazem negócios, as arquiteturas de nuvem de última geração que aproveitam os recursos de IA mais recentes estão impulsionando estratégias de negócios modernas. A PwC busca alavancar seus relacionamentos de aliança com os principais fornecedores de nuvem empresarial, como a Google Cloud, que estão integrando continuamente recursos de IA em seus produtos para oferecer resultados transformadores com base em confiança e potencializados por dados.

A aliança estratégica da PwC com a Google Cloud combina pensamento inovador e experiência concentrada em liberar todo o potencial da nuvem. Com o foco e o investimento contínuos da PwC em expandir sua experiência com a Google Cloud L400 GenAI, a empresa está posicionada para ajudar os clientes a alcançar suas metas de IA generativa, bem como oferecer os conhecimentos digitais e os resultados transformadores que buscam.

"A confiança através dos negócios é a base para acelerar o que você pode fazer", disse Dallas Dolen, Líder Global da Google Alliance e Líder do Setor de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da PwC US. "Mediante nossa aliança com a Google Cloud, estamos ajudando a entregar um valor ainda maior aos investimentos em nuvem das empresas e trazendo um pensamento novo, holístico e conectado para gerar e manter a confiança."

No início deste ano, a PwC anunciou cooperações com a Google Cloud para ajudar os clientes a obter valor de seus investimentos em IA generativa.

"A IA generativa está pronta para redefinir setores inteiros e moldar o futuro dos negócios", disse Victor Morales, Vice-Presidente de Parcerias de Integradores de Sistemas Globais na Google Cloud. "Nossa parceria contínua com a PwC irá ajudar os clientes a aproveitar todo o potencial da IA ??generativa, ao oferecer a eles a experiência e as ferramentas de que precisam para inovar, otimizar e alcançar suas metas comerciais."

Você também pode explorar como as soluções de ESG habilitadas por IA da PwC podem ajudar você a contribuir com um impacto positivo no meio ambiente, enquanto aprimora a eficiência e mantém a conformidade.

Além disto, estas zonas de experiência de IA da Google Cloud irão servir como centros colaborativos para troca de ideias com clientes, a fim de explorar a "arte do possível" para ajudar a liberar um novo potencial, que permite reinventar o modelo de negócios. Os clientes poderão aproveitar este espaço para explorar soluções avançadas e experimentação com ofertas beta do Google, e se manter na vanguarda do avanço tecnológico.

Sobre a PwC

Na PwC, nosso propósito é gerar confiança na sociedade e solucionar problemas importantes. Somos uma rede de empresas em 149 países com mais de 370.000 pessoas comprometidas em prover serviços de auditoria, consultoria e fiscais com qualidade. Descubra mais e diga-nos o que é importante para você ao acessar nosso site www.pwc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241121711352/pt/

Christopher Licata

christopher.licata@pwc.com