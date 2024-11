A Rigaku Corporation, uma empresa do Rigaku Holdings Group que atua como parceira de soluções globais para equipamentos analíticos de raios X (sede: Akishima, Tóquio; CEO: Jun Kawakami; “Rigaku”), inaugurou o Laboratório de Biociências da Rigaku em Cambridge, Massachusetts, EUA.

A Rigaku iniciou a operação do MoleQlyze no Laboratório de Biociências da Rigaku. O MoleQlyze incorpora uma tecnologia, desenvolvida pela Rigaku, chamada topografia de densidade de elétrons (EDT), que elucida a estrutura e as características dinâmicas de macromoléculas biológicas, incluindo anticorpos, complexos de proteínas e partículas de vírus, em solução. A Rigaku começou a aceitar consultas para demonstrações e análises de tecnologia sob contrato.

Cambridge, um subúrbio de Boston, Massachusetts, é o lar de uma das maiores concentrações mundiais de organizações relacionadasàbiociência, incluindo várias corporações biomédicas e instituições acadêmicas. Ao inaugura o Laboratório de Biociências da Rigaku em Cambridge, a Rigaku está possibilitando um ciclo de feedback mais estreito com clientes existentes e potenciais.

A Rigaku espera que o MoleQlyze seja empregado em instalações que realizam pesquisa e desenvolvimento de produtos biofarmacêuticos, tais como terapias baseadas em anticorpos monoclonais e sistemas avançados de entrega de medicamentos. A Rigaku também espera que essas aplicações do MoleQlyze sirvam para aprofundar a compreensão das funções das macromoléculas biológicas.

Jun Kawakami, presidente e CEO da Rigaku, comentou:

“Estou muito satisfeito por a Rigaku ter conseguido disponibilizar o MoleQlyze em uma forma que os clientes podem usar facilmente. Cambridge é o lar de inúmeras empresas farmacêuticas e outros desenvolvedores globais de produtos biomédicos. Com o Laboratório de Biociências da Rigaku situado a uma curta distância a pé dessa comunidade de inovadores, a Rigaku espera estimular inovações empolgantes no desenvolvimento de produtos biomédicos”.

Hiroyuki Kanda, dirigente global de Produtos de Ciências da Vida, observou:

“O MoleQlyze permite observar moléculas de proteínas em solução. Com os métodos convencionais atuais, determinar as estruturas moleculares de substâncias desconhecidas exigia capturar amostras em forma cristalina, no entanto, muitos produtos biomédicos não podem ser cristalizados. O MoleQlyze supera esse obstáculo. À medida que o uso do MoleQlyze se torna mais disseminado, a visualização das estruturas de moléculas em solução será cada vez mais comum. Além disso, o MoleQlyze é altamente compatível com os pipelines existentes dos clientes para análise funcional, tornando-o uma excelente adição ao fluxo de trabalho de clientes envolvidos no desenvolvimento de produtos biomédicos”.

A Rigaku continuará expandindo ativamente suas operações em ciências da vida, estabelecendo uma presença robusta no campo, trabalhando com clientes para alcançar inovações revolucionárias.

Localização do Laboratório de Biociências da Rigaku: SmartLabs, 21 Erie St, Cambridge, MA 02139, EUA

Detalhes sobre EDT e MoleQlyze

Introdução aos produtos e tecnologia: https://edt.rigaku.com

Comunicadosàimprensa anteriores sobre EDT:https://rigaku-holdings.com/english/news/edt/

Sobre o Grupo Rigaku

Desde sua fundação em 1951, os profissionais de engenharia do grupo Rigaku têm se dedicado a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, notadamente incluindo seus campos principais de análise de raios-X e térmica. Com presença em mais de 90 países e cerca de 2.000 funcionários em 9 operações globais, a Rigaku é um parceiro de soluções em setores e institutos de análise de pesquisa. Nossa proporção de vendas no exterior atingiu aproximadamente 70%, enquanto mantemos uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Juntamente com nossos clientes, continuamos a desenvolver e crescer. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências da vida para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações “Para Melhorar Nosso Mundo, Impulsionando Novas Perspectivas”.

Para mais detalhes, visite: rigaku-holdings.com/english/

