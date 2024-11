Rio Marketplace Summit contou com mais de 400 participantes

Em sua primeira edição, realizada no dia 09 de novembro, o evento Rio Marketplace Summit, voltado para empresários que atuam com e-commerce, contou com a presença de mais de 400 pessoas presencialmente e cerca de 200 telespectadores on-line por todo Brasil, através de uma transmissão simultânea.

Nas primeiras horas do dia, o evento deu ênfase em temas que abordavam a trajetória completa que um empreendedor precisa traçar para iniciar as vendas em marketplaces como Mercado Livre, Amazon e Shopee, trazendo também o case do Grupo Petina no Brás, em São Paulo, em relação ao seu processo de digitalização do varejo.

Mais tarde, as palestras tiveram foco profissionalizante, abordando estratégias de precificação, contabilidade para e-commerce, análise de mercado e compras, entre outros.

A conferência contou com diversos palestrantes, entre eles, Diogo Serra, consultor do Mercado Livre, que se aprofundou nas oportunidades que os marketplaces ainda oferecem para quem quer iniciar; Maicon Marcelino, que apresentou um panorama completo sobre a Shoppe; Yago Oliveira, da Nubmetrics, que trouxe uma visão aprofundada sobre Inteligência Artificial (IA) para vendas em marketplaces; Rodrigo Barbosa, da DRE Contábil, que apresentou temas avançados sobre contabilidade para e-commerce e Marcelo Roque, da Preço Certo, que abordou precificação para e-commerce através de um conteúdo estratégico.

“Dentro de minha apresentação, comecei mostrando que há oportunidade para todos, desde quem quer começar como vendedor até quem deseja atuar prestando serviço, como analista de e-commerce”, afirma Diogo Serra. “Além disso, trouxe cases de sucesso e compartilhei minha trajetória pessoal e profissional”, complementa.

Diogo acrescenta, ainda, que o evento contou com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) e da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Turisrio). “Nessa primeira edição na capital, demos ênfase à cultura local, levando os tradicionais vendedores de mate e biscoito ‘O globo’ das praias para o evento”, comenta.

Para 2025, a segunda edição está prevista para o primeiro semestre do ano, e será realizada em parceria com os demais consultores oficiais do Mercado Livre que atuam no estado do Rio de Janeiro. “Eu dei o pontapé inicial, mas a ideia é construir algo ainda maior ano que vem em parceria com os demais colegas que atuam por aqui”, finaliza Diogo.

Para saber mais, basta acessar: https://riomarketplacesummit.com.br/