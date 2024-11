Cerca de 85% das pessoas planejam comprar na Black Friday

Um levantamento realizado pelo Mercado Livre e Mercado Pago com mais de 27 mil pessoas, e divulgado pelo portal Info Money, aponta que cerca de 85% dos consumidores pretendem fazer compras durante a Black Friday 2024, marcada para o dia 29 de novembro.



Segundo a especialista em trade marketing Ana Del Mar, da AMar consultoria, o dado revela não apenas a força da data como um evento promocional, mas também o apetite contínuo das pessoas por ofertas e descontos. “Essa alta intenção de compra indica uma confiança renovada do consumidor na economia, refletindo um desejo de aproveitar oportunidades de aquisição, especialmente em um cenário onde a experiência de compra se diversificou.”



No entanto, mesmo com a grande aderência ao e-commerce, a consultora afirma que as lojas físicas podem aproveitar a data para liquidar estoques e fortalecer o relacionamento com o cliente. “Uma parcela da população ainda prefere ir às lojas, então a preparação para atender esse público será crucial, não só para maximizar vendas, mas também para garantir que tenham uma experiência positiva e retornem em futuras compras”.



Um estudo da Nielsen Media Research, publicado pela Agência Magdala, mostra que apesar do crescimento exponencial do e-commerce brasileiro, 70% das decisões de compras ainda são tomadas no ponto de venda, sendo que 50% dessas decisões são tomadas por impulso. “A escolha pode ser atribuída a diversos fatores, como a experiência de compra, a possibilidade de tocar e experimentar os produtos, a interação pessoal com os vendedores, além da agilidade em levar o produto para casa imediatamente”, avalia Del Mar.



A especialista sinaliza ainda algumas ações essenciais que o varejo físico deve adotar durante o período de alta demanda para obter bons resultados como, por exemplo, a criação de um ambiente atraente, com promoções visíveis e produtos bem expostos, além de investir em treinamento de equipe para proporcionar um atendimento de excelência.



“Também é importante que as lojas implementem estratégias de marketing que promovam suas ofertas, além de garantirem que o estoque esteja preparado para atender a demanda. Para isso, a colaboração entre varejo e indústria é fundamental, pois uma boa relação permite um alinhamento em estratégias promocionais, otimização do estoque e, consequentemente, uma melhor experiência de compra para o consumidor.”



“Quando indústria e varejo trabalham juntos, é possível garantir que as lojas tenham o suporte necessário para atender a demanda e oferecer produtos que realmente interessem ao público”, destaca a consultora. “A adaptação e a inovação são essenciais para se destacar em um cenário tão competitivo”, completa.



