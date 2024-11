Ativos naturais podem ajudar a prevenir infecções urinárias

A infecção do trato urinário (ITU) é uma condição comum entre as mulheres, especialmente aquelas que possuem episódios recorrentes. Esses quadros repetitivos podem afetar a qualidade de vida, trazendo desconforto, dores e até mesmo ansiedade em relação a novas crises. Felizmente, a suplementação de cranberry e D-manose tem se mostrado uma alternativa eficaz e natural na prevenção dessas infecções.

O cranberry, ou oxicoco, é amplamente conhecido por suas propriedades benéficas para a saúde urinária. Ele é rico em proantocianidinas tipo A (PACs), compostos que impedem a adesão de bactérias, como a Escherichia coli, às paredes do trato urinário. Essa ação reduz significativamente o risco de infecção, dificultando que os micro-organismos se fixem e se multipliquem, colonizando o ambiente.

Estudos apontam que o consumo regular de suplementos de cranberry pode diminuir a recorrência de ITUs em mulheres, especialmente aquelas que sofrem de infecções de repetição. Além disso, por ser uma abordagem natural, é uma alternativa segura e pode potencializar o efeito dos antibióticos, evitando a resistência bacteriana e a recorrência da infecção.

A D-manose é um tipo de açúcar simples que também desempenha um papel importante na saúde urinária. Assim como o cranberry, ela atua prevenindo a aderência da Escherichia coli às células do trato urinário através da ligação aos receptores das células do uroepitélio, evitando com que as bactérias consigam se fixar nessa região e acabam sendo eliminadas pela urina.

Essa ação específica da D-manose e das PACs-A do cranberry as tornam uma solução eficaz e segura, especialmente para mulheres que buscam alternativas ao uso contínuo de medicamentos. Estudos demonstram que sua suplementação pode reduzir significativamente os episódios de ITUs recorrentes. Eles podem ser consumidos diariamente como parte de uma estratégia preventiva, especialmente para mulheres em maior risco, como aquelas na pós-menopausa ou com histórico de ITUs frequentes.

A suplementação com cranberry e D-manose representa um avanço significativo no cuidado preventivo e natural para infecções urinárias recorrentes. A Dita Cuja, com o propósito de proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar íntimo para as mulheres, desenvolveu um nutracêutico focado em saúde e imunidade íntima que combina d-manose, cranberry, própolis, vinagre de maçã, vitamina C, zinco e selênio. Essa fórmula, além de auxiliar na prevenção das ITUs, também aumenta o sistema imunológico e possui atividade antioxidante.

Para saber mais, basta acessar: www.ditacuja.com

