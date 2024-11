JV Indústria segue com seu plano de expansão comercial

A JV Indústria, empresa que há mais de 15 anos possui portfólio com mais de 30 produtos, segue com seu plano de expansão e mira em uma nova gama: a da construção civil. Sediada em Jacareí, interior de São Paulo, a JV nasceu inicialmente industrializando private label, mas a vontade de crescer e os constantes investimentos fizeram com que a marca buscasse novos ares e a marca própria.



Prova disso é que hoje conta com mais de trinta funcionários e está presente em todo o Brasil, inclusive nas lojas Leroy Merlin. Isso se deve principalmente a suas linhas de produtos como o Rejuntei (um reparador de rejunte), a Super Tinta (tinta que não tem cheiro e seca em 24h) e a Texturium (uma exclusiva fórmula de textura em paredes com fácil aplicação).

Nos dias 21 a 24 de novembro, a empresa estará presente na CONSTRUVALE, tradicional feira voltada à construção civil, promovida pela Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, com o objetivo de mostrar na prática toda a inovação de seus produtos.

Segundo João Virgilio, diretor da empresa, “esperamos em 2025 começar a mostrar nossos produtos, vendendo para construtoras e atacando mais o varejo. A JV é uma empresa focada na parte de pesquisa dos produtos e com atendimento, atendendo clientes de grande porte. Resumindo, nosso foco é o de levar nossa tecnologia e qualidade a um maior número de clientes".

Serviço: A JV fica na Avenida Adhemar Pereira de Barros, 876, Santa Maria, Jacareí.



Para mais informações sobre os produtos, basta acessar: www.jvindustria.com.br

Website: https://www.instagram.com/jvindustria