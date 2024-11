A SIAL Paris, a Exposição Internacional de Alimentos, concluiu uma edição recorde em 23 de outubro de 2024, marcando seu 60º aniversário como o evento imperdível para a indústria agroalimentar global. Mais de 285.000 profissionais de 200 países se reuniram no Centro de Exposições Paris-Nord Villepinte para compartilhar inovações e soluções para os desafios globais de alimentos.

Com 7.500 expositores de 127 países ocupando 270.000 metros quadrados, a exposição registrou um aumento de 8% na participação, atingindo níveis pré-pandêmicos. Esse sucesso reafirma a SIAL Paris como um importante centro de networking, negociações comerciais e parcerias estratégicas no setor de alimentos.

Uma plataforma no centro da diplomacia global de alimentos

Sob o alto patrocínio do presidente da República Francesa, a SIAL Paris se posicionou como um ponto de encontro para o diálogo internacional, recebendo 50 embaixadores, 17 ministros e 110 delegações oficiais.

A ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, destacou esse papel durante a cerimônia de abertura: “A SIAL Paris é uma oportunidade imperdível para destacar o importante papel desempenhado por nossas indústrias agroalimentares na cadeia de valor de nossos setores alimentícios e no tecido industrial”.

Inovação e tendências emergentes em destaque

Mais de 400.000 produtos foram apresentados, com ênfase especial nas inovações alimentares que refletem as tendências futuras e atendem às crescentes demandas dos consumidores por saúde, sustentabilidade e simplicidade.

O SIAL Innovation Awards reconheceram soluções inovadoras, com o Prêmio SIAL de Inovação Ouro concedidoàSabarot por suas preparações de panquecasàbase de plantas.

O SIAL Insights, um estudo exclusivo, explorou as expectativas dos consumidores e as tendências globais em inovação, refeições fora de casa e varejo. Surgiram três temas principais:

– Emoção: uma busca por prazer e sabores intensos.

– Conexão: o retorno da convivência em um mundo pós-pandemia.

– Atenção: compromisso consigo mesmo, com os outros e com o planeta.

Os SIAL Summits: um espaço para reflexão coletiva

A SIAL Paris introduziu um novo formato, as SIAL Summits, apresentando 50 palestrantes proeminentes (empreendedores, pesquisadores, antropólogos, etc.) que compartilharam insights sobre quatro temas principais: RSC (Responsabilidade Social Corporativa), DeepTech & IA (Inteligência Artificial), Cadeia de Suprimentos e África (o continente em destaque nesta edição). Essas discussões abordaram grandes transformações no setor e destacaram iniciativas promissoras.

VEMOS VOCÊS EM 2026

Seguindo este sucesso retumbante, a SIAL Paris retornará para sua próxima edição de 17 a 21 de outubro de 2026.

