Representantes da DSI Aerospace, fornecedora de produtos eletrônicos de alto desempenho e sistemas de armazenamento em massa para aplicações aéreas e espaciais, e da Frontgrade Technologies, líder em oferecer soluções de alta confiabilidade e resistentesàradiação para os setores de defesa, comercial e civil, firmaram um contrato na Space Tech Expo para desenvolver a Unidade de Memória em Massa (UMM) de 2 TB SpaceStor™ da Frontgrade. Depois que a DSI conclua o projeto da MMU, a Frontgrade fará a montagem e os testes em sua unidade no Colorado, EUA, servindo como vitrine exclusiva da SpaceStor na América do Norte.

From left at podium: David Meyouhas, Frontgrade Vice President of Product Management, and Elias Hashem, Chief Executive Officer at DSI Aerospace, signed an agreement at Space Tech Expo to develop Frontgrade’s SpaceStorTM 2TB Mass Memory Unit. Frontgrade expects to introduce the new low SWAP-C MMU to the North American market in late 2025. (Photo: Business Wire)

Sob este contrato recém-assinado, a Frontgrade irá alavancar sua própria herança de voo espacial de 60 anos com a experiência comprovada da DSI em IP de controlador de memória flash e hardware com unidade de memória de massa completa. A UMM SpaceStor está sendo criada para atender aos exigentes requisitos do ambiente espacial atual e missões onde o armazenamento confiável de dados é primordial. Esta UMM tolerante a radiação oferece uma solução de armazenamento de dados flexível, de baixo consumo de energia e econômica para os ambientes mais adversos.

David Meyouhas, Vice-Presidente de Gestão de Produtos da Frontgrade, e Elias Hashem, Diretor Executivo da DSI Aerospace, foram acompanhados na cerimônia de assinatura pelo Governador de Bremen, Dr. Andreas Bovenschulte; pela Senadora de Bremen para Assuntos Econômicos, Portos e Transformação, Kristina Vogt; e pelo Dr. Walther Pelzer, Diretor Geral da Agência Espacial Alemã na DLR.

"Ao reunir o amplo subsistema e a herança flash da Frontgrade com as soluções comprovadas de memória em massa da DSI, levaremos a nossos clientes a próxima geração em Unidades de Memória em Massa de alto desempenho necessárias para, em última análise, compreender toda a gama de missões de LEO a GEO e mais além", disse Meyouhas. "Estamos na expectativa de revolucionar o mercado de UMM ao introduzir um produto de 2 TB e SWAP-C baixo na América do Norte."

A UMM SpaceStor se beneficia de uma combinação de elementos de software, firmware e hardware bem definidos, que trazem consigo a herança de voo para produzir uma solução de memória de massa, poderosa e escalável, com garantia de espaço.

Hashem acrescentou: "Estamos empolgados em firmar este contrato com um parceiro tão bem estabelecido no mercado norte-americano. Juntos, trazemos décadas de experiência, combinando nossa rica herança de soluções de última geração que serão incorporadasàSpaceStor da Frontgrade, projetada na Alemanha e feita nos EUA."

A UMM SpaceStor é fornecida em um fator de forma SpaceVPX 3U com um mezanino que implementa até 2 TB de armazenamento NAND protegido por EDAC e, como resultado, pode ser personalizado de modo fácil e rápido para requisitos de armazenamento específicosàmissão. A Frontgrade e a DSI esperam começar a enviar protótipos no fim de 2025.

Sobre a Frontgrade

A Frontgrade Technologies é líder em oferecer soluções de alta confiabilidade e resistentesàradiação para aplicações de defesa, inteligência, comerciais e civis. A empresa proporciona um conjunto complementar e integrado de produtos eletrônicos de missão crítica. Os principais produtos incluem componentes resistentesàradiação, subsistemas de processamento de missão, amplificadores de alta potência, ASICs personalizados, sistemas de controle de movimento, guias de ondas, antenas e soluções de gestão de energia. Para mais informação, acesse www.frontgrade.com.

Sobre a DSI Aerospace GmbH

A DSI Aerospace GmbH, fundada em 1997 na Alemanha, é uma empresa com um histórico notável de mais de 150 anos sem falhas no espaço. Com cerca de 105 funcionários, a DSI é especializada no desenvolvimento de eletrônicos de ponta para missões de Observação da Terra, Ciência e Exploração e Segurança Espacial. Sua linha de produtos inclui Computadores de Bordo, Unidades de Manuseio e Processamento de Dados e Equipamentos de Suporte Terrestre, projetados para desempenho ideal em aplicações espaciais.

A empresa oferece serviços abrangentes suportados por instalações avançadas para design, testes e desenvolvimento. A DSI Aerospace se dedica a avançar a tecnologia espacial mediante soluções inovadoras e produtos confiáveis.

