A Frontgrade Gaisler lançou seu mais recente microcontrolador resistenteàradiação, o GR716B. Com base no sucesso do GR716A, essa última inovação é um passoàfrente no desenvolvimento de microcontroladores adaptáveis e com eficiência energética para aplicações espaciais. À medida que as missões aumentam em complexidade e ambição, o setor vê uma necessidade cada vez maior de tecnologias que não apenas ofereçam desempenho confiável por longos períodos, mas que também tenham recursos para gerenciar uma grande variedade de tarefas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241119566521/pt/

Frontgrade's rad-hard GR716B microcontroller is an all-in-one solution for supervision, monitoring, and control in satellite applications. (Graphic: Business Wire)

O GR716B é uma solução completa para supervisão, monitoramento e controle em aplicações de satélite. Projetado com versatilidade em mente, o novo microcontrolador se adapta sem esforço a uma ampla gama de sistemas espaciais devido ao seu conjunto abrangente de interfaces padrão, recursos arquitetônicos e funções analógicas integradas.

Sandi Habinc, gerente-geral da Frontgrade Gaisler, comentou: “Com o GR716B, estamos entusiasmados em oferecer uma solução que reflete as ambições crescentes do setor espacial. Os modelos de engenharia do GR716B agora estão sendo disponibilizados aos clientes alfa para integração em novas missões”.

O GR716B combina tecnologia comprovada com inovações que abordam os desafios mais urgentes do setor espacial, como a necessidade de baixo consumo de energia e o uso eficiente de recursos a bordo. A Frontgrade Gaisler também planeja levar ao mercado a solução GR716B System-in-Package (SiP), que combina o novo microcontrolador com memória não volátil, simplificando assim o projeto do sistema.

O desenvolvimento do GR716B foi possível graças ao apoio do programa Core Competitiveness da Agência Espacial Europeia (ESA), parte do programa Advanced Research in Telecommunications Systems (Pesquisa Avançada em Sistemas de Telecomunicações) e da diretoria de Conectividade e Comunicações Seguras da ESA, e da Swedish National Space Agency (SNSA), representando um compromisso contínuo com o avanço das tecnologias de nível espacial.

Domenico Mignolo, dirigente interino da Divisão de Tecnologia e Produtos da ESA, afirmou: “Estamos satisfeitos em apoiar a Frontgrade Gaisler por meio do nosso programa de Competitividade Central. Ao apoiar o desenvolvimento de microcontroladores versáteis de grau espacial, a ESA busca trazer inovação às comunicações por satélite para fortalecer a competitividade industrial”.

Para mais informações, visite www.gaisler.com/gr716b.

Sobre a Frontgrade Gaisler

A Frontgrade Gaisler é uma fornecedora líder de microprocessadores e núcleos IP resistentesàradiação para aplicações críticas, especialmente na indústria espacial. Os processadores da empresa são conhecidos por sua confiabilidade, tolerância a falhas e resistênciaàradiação, tornando-os ideais para qualquer missão espacial ou outra aplicação de alta confiabilidade.

Sobre o programa ARTES Core Competitiveness da ESA

A Agência Espacial Europeia (ESA) é a porta de entrada da Europa para o espaço, coordenando os recursos financeiros e intelectuais de seus Estados Membros para conduzir programas e atividades espaciais. A linha do programa Core Competitiveness do Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) da ESA fornece financiamento e expertise multidisciplinar para aumentar a competitividade nas comunicações via satélite. Ele apoia atividades específicas realizadas por PMEs, grandes consórcios industriais e organizações de pesquisa com o objetivo de desenvolver produtos e serviços inovadores que fortaleçam a posição da Europa e do Canadá como líderes globais no mercado de satcom. Por meio de seus dois componentes, ARTES Advanced Technology e ARTES Competitiveness and Growth, este programa permite que as organizações transformem conceitos promissores em soluções prontas para o mercado, cobrindo todo o ciclo de desenvolvimento.

Saiba mais em https://connectivity.esa.int/core-competitiveness.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241119566521/pt/

Liz Ryan Sax

Frontgrade Technologies

+1 (719) 487-4259

press@frontgrade.com