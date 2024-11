A Gramercy Funds Management LLC (“Gramercy”), uma gestora de investimentos em mercados emergentes globais de US$ 6 bilhões, anunciou hoje o fechamento final de seu Gramercy Capital Solutions Fund III (“GCSF III” ou o “Fundo”), com US$ 685 milhões em compromissos de parceiros limitados para o Fundo e mais US$ 75 milhões em coinvestimentos até o momento. Esse aumento combinado de US$ 760 milhões na estratégia representa um aumento de 28% em relação ao fechamento de junho de 2022 do segundo fundo da empresa (GCSF II), que fechou com US$ 592 milhões. O fundo inaugural (GCSF I) foi fechado em 2017 com compromissos de US$ 312 milhões. Praticamente todos os parceiros limitados do GCSF I e do GCSF II comprometeram capital para o GCSF III.

A estratégia da Capital Solutions é ancorada por uma equipe dedicada de 12 membros que trabalha em conjunto há mais de sete anos. A equipe, liderada por Gustavo Ferraro como gerente sênior de Portfólio, tem em média mais de 20 anos de experiência na área. A equipe sênior é composta por Javier Ledesma-Arocena, gerente de Portfólio, além de Gian Marco Maltoni, Tomas Serantes, Lisandro Muller e Felipe Alonso. Com sede em Greenwich, CT, a equipe está localizada em toda a nossa região de investimento, com escritórios na Argentina, México e Miami, e conta com o apoio de nossas plataformas de empréstimo localizadas no Brasil, Colômbia, Peru, México e Turquia.

O Fundo investe em empréstimos em dólares americanos, principalmente primários, na América Latina (~75%) e na CEEMEA (~25%), com uma abordagem altamente diversificada entre setores, tipos e tamanhos de empresas. Os empréstimos têm como objetivo proporcionar retornos atraentes de meados da década com proteção robusta contra quedas. Em geral, eles são estruturados como estruturas autoliquidantes, garantidas por ativos, com fortes índices de LTV e controle de fluxo de caixa. A subscrição do Comitê de Investimentos da Capital Solutions se concentra na proteção contra perdas da nossa tese de investimento e do valor da garantia. O risco-retorno assimétrico é buscado a partir do fluxo de caixa gerido e de pacotes de garantia baseados em ativos, estruturados para execução utilizando as melhores estruturas disponíveis e comprovadas em jurisdições de mercados emergentes.

Os parceiros limitados do Fundo consistem em investidores novos e existentes localizados na Europa, América do Norte e América do Sul, incluindo companhias de seguros, planos de pensão públicos, gerentes de investimento e escritórios familiares.

Gustavo Ferraro afirmou: “Estamos entusiasmados em anunciar o fechamento final do GCSF III e agradecemos aos nossos investidores pelo compromisso com essa estratégia. Acreditamos que nossa abordagem multicanal comprovada para originação, incluindo nossas plataformas exclusivas de empréstimos que oferecem alta visibilidade e rápida alocação de capital confiável, continua sendo muito atrativa para os investidores”. Sobre o ambiente de investimento, ele acrescentou: “…temos a capacidade de acessar uma ampla variedade de tomadores e negociar termos atrativos para o Fundo, pois eles enxergam nosso capital como transformador para seus negócios e suas aspirações de crescimento”.

“A abordagem diferenciada e superior da Gramercy para mercados emergentes continua se mostrando eficaz ao longo dos ciclos de mercado, e estamos ansiosos para alocar esse novo capital”, disse Robert Koenigsberger, sócio-gerente e diretor de Investimentos da Gramercy. Ele acrescentou: “A Gramercy é uma líder consolidada em mercados emergentes, com mais de 25 anos de experiência e uma ampla presença global. Aproveitamos a vasta experiência e conhecimento representados em nossa equipe de investimentos para focar nas melhores oportunidades nos mercados de crédito privado e empréstimos corporativos diretos”.

Até o momento, a Gramercy aplicou cerca de US$ 5 bilhões em capital nessa estratégia em mais de 100 investimentos. A empresa está otimista com relaçãoàoportunidade de oferecer resultados aos seus investidores até 2025 e além.

Sobre a Gramercy Funds Management

A Gramercy é uma gestora global de investimentos em mercados emergentes com sede em Greenwich, Connecticut, com escritórios em Londres, Buenos Aires, Miami, West Palm Beach e Cidade do México, e plataformas de crédito dedicadas no México, Turquia, Peru, Pan-África, Brasil e Colômbia. A empresa, com mais de 6 bilhões de dólares em ativos, fundada em 1998, busca fornecer aos investidores uma abordagem diferenciada aos mercados emergentes, oferecendo retornos ajustados ao risco atraentes suportados por uma plataforma institucional transparente e robusta. A Gramercy oferece estratégias alternativas e long-only em classes de ativos de mercados emergentes, incluindo multiativos, crédito privado, crédito público e situações especiais. A missão da Gramercy é impactar positivamente o bem-estar de nossos clientes, investimentos do portfólio e membros da equipe. A Gramercy é uma Consultora de Investimentos Registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Signatária dos Princípios para Investimento Responsável (PRI), Signatária da iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAMI) e Apoiante da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). A Gramercy Ltd, uma afiliada, é registrada na Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). Para informações adicionais, visite www.gramercy.com.

https://www.businesswire.com/news/home/20241118347176/pt/

