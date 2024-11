A Axis Communications, líder do setor em videomonitoramento, anunciou hoje a 9a geração do sistema em chip (SoC) especialmente desenvolvido. O novo SoC ARTPEC-9 oferece compressão avançada de vídeo para reduzir as necessidades de largura de banda e armazenamento, muito benéfica para soluções de vídeo baseadas na nuvem. Com uma taxa de bits incrivelmente baixa, o SoC ajuda a fornecer imagens de alta qualidade com detalhes forenses excepcionais. Além disso, o ARTPEC-9 oferece recursos aprimorados de aprendizado profundo que permitem aos usuários aproveitar os analíticos de vídeo mais recentes e acelerar a implementação da tecnologia de IA. A Axis Communications tem orgulho de manter controle total sobre todos os aspectos do desenvolvimento do chip para garantir o mais alto grau de qualidade e segurança cibernética.

Axis Communications, the industry leader in video surveillance, announced the 9th generation of its purpose-built system-on-chip (SoC). The new ARTPEC-9 SoC offers advanced video compression to reduce bandwidth and storage needs, especially beneficial for cloud-based video solutions. (Photo: Business Wire)

Inicialmente lançado há 25 anos, o ARPTEC da Axis Communications é o primeiro SoC projetado especificamente para o mercado de videomonitoramento comercial. Como mais uma inovação para o vídeo em rede, o ARTPEC-9 agora suporta o padrão comprovado de codificação de vídeo AV1 da Alliance for Open Media (AOM). Junto com a Axis Zipstream technology, o AV1 facilita a análise e o armazenamento de vídeos de alta qualidade. Além disso, o ARTPEC-9 se baseia nas capacidades e recursos que caracterizam as gerações anteriores do chip desenvolvido internamente pela empresa, incluindo suporte para padrões de compressão de vídeo baseados em MPEG, como H.264 e H.265. Os novos e aprimorados recursos do SoC ARTPEC-9 garantem que os usuários possam usar as tecnologias mais avançadas da atualidade para casos de uso de segurança e inteligência empresarial.

“Com o suporte pioneiro no setor para AV1, o ARTPEC-9 permite streamings mais eficientes de vídeo de alta resolução. É realmente uma conquista para o setor”, disse Johan Paulsson, diretor de tecnologia da Axis Communications. “Em relação ao AV1, as palavras-chave são 'acesso fácil' e 'aberto', qualidades que se alinham perfeitamente com nossa visão de inovar para um mundo mais inteligente e seguro. Assim como todos os nossos SoCs, o ARTPEC-9 é feito especificamente para vídeo em rede. Então, além da compressão avançada, nossos clientes se beneficiam da capacidade de fornecer imagens superiores, analíticos gerados por IA e segurança cibernética aprimorada. E, claro, como sempre, temos orgulho de manter o controle total sobre o processo de produção do SoC.”

Codificação de vídeo simplificada com AV1

O AV1 oferece vídeo de alta qualidade com baixas taxas de bits para transmissão eficiente de vídeo em rede e custos reduzidos de armazenamento. O codec foi desenvolvido pela Alliance for Open Media (AOM), uma organização sem fins lucrativos fundada em 2015 pelo Google, Intel, Amazon, Microsoft, Netflix e Mozilla (entre outros), para fornecer tecnologia de codificação de vídeo de última geração com padrão aberto. O AV1 é ideal para soluções em nuvem, tornando os aplicativos de streaming mais robustos, escaláveis ??e capazes de fornecer insights em tempo real. Agora, o chipset ARTPEC-9 traz esses benefícios para o setor de monitoramento, junto com a solução de gerenciamento de vídeo (VMS) da AXIS Camera Station, que já suporta o AV1. Provedores de grandes VMSs, como Genetec e Milestone, estão incorporando suporte ao AV1 com desenvolvimentos adicionais já planejados.

Analíticos de última geração baseados em IA

Ao incorporar recursos de aprendizado profundo, o antigo SoC ARTPEC criou oportunidades para os clientes usarem analíticos avançados baseados em IA. O ARTPEC-9 oferece muito mais recursos ao proporcionar maior velocidade de processamento e maior precisão. Isso significa que os analíticos podem reconhecer e diferenciar rapidamente mais objetos para classificá-los de forma ainda mais granular e diferenciada. Com esse desempenho aprimorado, os usuários podem detectar objetos menores, disparar ações com antecedência e obter insights mais úteis para segurança, proteção e operações comerciais.

Geração de imagens aprimorada e desempenho superior

O ARTPEC-9 reforça as poderosas tecnologias de assinatura que há muito tempo tornam possível a liderança de mercado do processamento de imagens da Axis em condições de pouca luminosidade, incluindo o Axis Lightfinder e o Axis Forensic Wide Dynamic Range (WDR). Eles são parte da base da tecnologia do Axis Scene Intelligence que aumenta o desempenho dos aplicativos de analíticos. Como consequência, os resultados de analíticos são consistentes e rápidos, os recursos de pesquisa forense precisos com falsos alarmes mínimos, mesmo sob condições de monitoramento desafiadoras. O ARTPEC-9, juntamente com as décadas de experiência em processamento de imagens da Axis, significa que as equipes de segurança obterão resultados confiáveis e de alta qualidade em qualquer situação.

Recursos de segurança cibernética integrados

O ARTPEC-9 exemplifica o compromisso da Axis com a segurança cibernética usando recursos integrados, incluindo SO assinado, inicialização segura e o Axis Edge Vault para atualizações seguras de software, prevenção de violação de dispositivos e armazenamento seguro de chaves criptográficas e certificados. Acima de tudo, o SoC ARTPEC-9 foi desenvolvido internamente. Sendo assim, a Axis mantém um nível crítico de controle durante todo o projeto e a fabricação. A priorização da empresa na segurança cibernética se destaca pela introdução de módulos de hardware e software compatíveis com FIPS para dispositivos Axis e a recente conformidade com o SOC 2 para soluções baseadas em nuvem da Axis.

A partir do final deste ano T1 2025, a Axis começará oficialmente a incluir o ARTPEC-9 SoC em produtos selecionados de vídeo em rede. Para saber mais sobre o ARTPEC-9, acesse Axis.com, visite um Axis Experience Center ou entre em contato com um representante da Axis.

