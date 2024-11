A nova impressora multifuncional (MFP) compacta e confiável da Toshiba America Business Solutions ajuda as pequenas e médias empresas (PMEs) a melhorar suas apresentações e projetos ao produzir impressões de alta qualidade.

O modelo e-STUDIO™ 2521AC habilitado para a nuvem, com tecnologia avançada de impressão a laser, produz impressões de altíssima qualidade a uma velocidade de até 25 páginas por minuto. A mais recente adiçãoàlinha de MFPs e-STUDIO™ Office Collection 3 da Toshiba, reconhecida pelo setor, reúne uma série de recursos que aumentam a produtividade e a eficiência, tudo em um design elegante.

A interface de usuário (UI) de estilo tablet de 10,1 polegadas, com inclinação ajustável, simplifica as tarefas de impressão, facilitando as funções principais e soluções de fluxo de trabalho que promovem a produtividade. Uma dessas soluções essenciais é o reconhecimento óptico de caracteres [Optical Character Recognition (OCR)] integrado, que simplifica a criação de arquivos PDF pesquisáveis ou outros documentos editáveis, incluindo aqueles criados com o Microsoft 365.

Além disso, uma opção de finalizador interno, capaz de grampear documentos de até 50 páginas, aumenta a capacidade de uso da multifuncional, mantendo seu tamanho compacto. Este modelo certamente atrairá empresas de médio porte em crescimento, assim como PMEs que necessitam de soluções eficientes em espaços reduzidos.

Protegendo suas informações

Sinta-se seguro sabendo que a impressora da Toshiba oferece os melhores elementos de segurança do setor, incluindo o Trusted Platform Module (TPM) 2.0, que utiliza tecnologia de última geração baseada em hardware para proteger seus dados. O anti-malware integrado protege o sistema contra vírus, ransomware, spyware, software não autorizado e muito mais.

A opção de unidade de estado sólido compatível com os Padrões Federais de Processamento de Informações [Federal Information Processing Standards (FIPS)] oferece uma proteção adicionalàinovação em impressão da Toshiba. Esta unidade atende aos mais altos padrões de conformidade de segurança do governo, incluindo o Dispositivo de Cópia Rígida - Perfil de Proteção [Hard Copy Device – Protection Profile (HCD-PP)].

"A mais recente impressora multifuncional da Toshiba apresenta às pequenas e médias empresas (PMEs) um produto ideal para produzir materiais vibrantes no dia a dia", afirma Bill Melo, vice-presidente de marketing e desenvolvimento estratégico da Toshiba America Business Solutions. "O produto é resultado da atenção e resposta aos interesses de nossos clientes em obter um sistema de alto desempenho a um custo acessível".

Os preços começam em USD 8.199 para o modelo e-STUDIO2521AC. A impressora Toshiba está disponível para compra através dos revendedores autorizados da Toshiba. Para obter mais informações sobre os produtos Toshiba, ou para localizar um representante autorizado Toshiba em sua área, acesse business.toshiba.com.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é líder em inovação com soluções que capacitam as pessoas a ter um desempenho eficiente e eficaz em seu ambiente de trabalho. Atendendo profissionais nos EUA, México e América Central e do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para melhor impressão, gestão e exibição de informações. A Toshiba tem foco contínuo em seus clientes e comunidades, está comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma empresa sustentável Wall Street Journal Top 100 . Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a TABS no Twitter, LinkedIn e YouTube.

