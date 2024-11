A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” ou a “Empresa”), proprietária, operadora e fornecedora mundial de serviços de gerenciamento e produtos para centros de tratamento cosmético, anunciou hoje o lançamento do SBC Wellness, uma solução de bem-estar para clientes corporativos que buscam melhorar seus programas de benefícios para funcionários. A empresa acredita que os gerentes de RH considerarão o SBC Wellness como uma adição atraente às ofertas de benefícios, o que pode fortalecer os esforços de recrutamento e retenção de funcionários, levando a trabalhadores mais saudáveis, felizes e comprometidos. Durante o período de pré-lançamento desta iniciativa B2B, a SBC Medical contratou empresas com sucesso e planeja expandir gradualmente sua implementação e estabelecer novas parceriasàmedida que o reconhecimento da marca se solidificar.

Histórico do mercado de bem-estar

À medida que a concorrência no mercado de trabalho se intensifica e as opções de estilo de vida evoluem, as empresas estão encontrando cada vez mais dificuldades para recrutar e reter funcionários. A satisfação do funcionário (ES) é essencial para recrutar os melhores talentos e evitar a rotatividade, e pode ajudar a manter a competitividade da empresa. De acordo com um relatório da Research and Markets intitulado Japan Corporate Wellness Market Forecasts from 2023 to 2028 se estima que o setor de bem-estar corporativo do Japão cresça a uma taxa anual de crescimento composta (CAGR) de 8,46%, atingindo US$ 7,423 bilhões em 2028 – em comparação com US$ 4,204 bilhões em 2021. Espera-se que o bem-estar corporativo no Japão apresente um crescimento significativo devidoàcrescente conscientização dos funcionários sobre sua saúde mental e física, juntamente com os esforços favoráveis empreendidos pela comunidade empresarial japonesa para melhorar o moral dos funcionários e aumentar a produtividade. Além disso, a implementação de um programa de bem-estar para funcionários pode melhorar a cultura e o ambiente de trabalho de uma empresa. Referência: https://www.researchandmarkets.com/reports/5913092

Novos negócios B2B

O SBC Wellness está disponível para os clientes desde 18 de novembro de 2024 e, no futuro, a empresa planeja fortalecer seus negócios B2B e considera a oferta da solução de benefícios para funcionários SBC Wellness como uma nova área de crescimento. Nos últimos anos, a medicina estética passou a atender às necessidades das pessoas não apenas em termos de “beleza”, mas também como um elemento que apoia a “saúde” e o “estilo de vida pessoal”. Portanto, a incorporação da medicina estética como parte dos programas de benefícios para funcionários está atraindo a atenção como uma iniciativa que apoia o autocuidado, a renovação e a motivação dos funcionários para o trabalho, o que também pode reforçar o desempenho geral e a imagem de marca da organização, inspirando a confiança dos usuários em seu trabalho. A empresa elaborou essa iniciativa de crescimento B2B para atender às metas corporativas de aumentar a satisfação dos funcionários e criar um ambiente de trabalho gratificante e, por fim, aumentar a competitividade.

Sobre a solução SBC Wellness de benefícios para funcionários

A solução SBC Wellness começa com uma consulta, via aplicativo móvel ou telefone e aplicativo especializados, com um concierge VIP para analisar as preocupações do usuário e fornecer informações sobre opções de tratamento e seleção de clínicas. O objetivo do SBC Wellness é criar um ambiente confortável e acessível para uma variedade de usuários, incluindo os novatos em medicina cosmética. Além de apresentar as clínicas que correspondem às preferências do usuário, o SBC Wellness marca consultas em nome do usuário e coordena sua agenda, além de verificar se há preços competitivos com base nas promoções disponíveis da SBC Medical. Como parte dessa oferta, a SBC Medical planeja oferecer tratamento de fertilidade e congelamento de óvulos, com o apoio da Roppongi Women’s Clinic na rede de clínicas da SBC Medical. Várias das maiores empresas dos EUA oferecem um benefício semelhante. Serviços premium adicionais, como consultas personalizadas para tratamentos avançados de cuidados com a pele e depilação, estarão disponíveis para executivos corporativos para melhorar sua presença profissional e aumentar a confiança em ambientes de negócios.

Estratégia de crescimento do SBC Medical Group

A SBC Medical acredita que esta nova oferta de serviços criará um nova etapa de crescimento por meio do fortalecimento de seus negócios B2B. A empresa se esforça para construir uma presença forte em um mercado em rápida expansão, desenvolvendo programas de benefícios para funcionários que apoiam estratégias corporativas de recursos humanos. Além do negócio de franquia existente da empresa para clínicas, a empresa pretende acelerar ainda mais o crescimento da empresa, concentrando-se na oferta de negócios B2B como um novo pilar de crescimento de longo prazo. A empresa estabeleceu uma meta de cinco anos para conseguir parcerias com 10% das cerca de 10 mil maiores empresas do Japão e expandir sua atual base de clientes (em torno de 4 milhões) em um múltiplo de 1,5 vez. A empresa acredita que o cumprimento dessas metas criará valor agregado para várias partes interessadas, demonstrando que o valor que a SBC Medical oferece é procurado não apenas pelas pessoas, mas também por corporações. Além disso, ao expandir a base de clientes corporativos da empresa e atrair novos clientes fiéis por meio da adoção dos programas de benefícios da SBC entre os funcionários corporativos, a empresa pretende aumentar sua receita e melhorar sua rentabilidade. A SBC Medical pretende anunciar mais progressos e novas parcerias assim que estiverem disponíveis no site oficial da SBC Medical.

Saiba mais sobre o SBC Wellness: : sbc-alliance@sbc.or.jp

Sobre a SBC Medical

A SBC Medical, com sede em Irvine (EUA) e Tóquio (Japão), é proprietária e fornece serviços de gerenciamento e produtos para centros de tratamento cosmético. A empresa tem como foco principal a prestação de serviços de gerenciamento completo para clínicas franqueadas, incluindo, entre outros, necessidades de publicidade e marketing em várias plataformas (como redes de mídia social), gerenciamento de pessoal (como recrutamento e formação), reservas de horários para clientes de clínicas franqueadas, assistência com aluguéis de residências para funcionários franqueados e aluguéis de instalações, construção e projeto de clínicas franqueadas, aquisição (revenda) de equipamentos médicos e consumíveis médicos, fornecimento de produtos cosméticos para clínicas franqueadas para revenda aos clientes da clínica, licenciamento do uso de tecnologias médicas com patentes pendentes e não patenteadas, uso de marcas registradas e marcas, soluções de software de TI (incluindo, entre outros, consultas médicas remotas), gerenciamento do programa de recompensas para clientes da clínica franqueada (programa de pontos de fidelidade do cliente) e ferramentas de pagamento para as clínicas franqueadas.

Para mais informações, acesse https://sbc-holdings.com/.

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui / Chefe de Relações com Investidores

e-mail: ir@sbc-holdings.com