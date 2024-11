A FCBrasil, distribuidora brasileira de soluções de TI, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Fudo Security, fornecedora de soluções de gerenciamento de acesso privilegiado (do inglês, Privileged Access Management, ou PAM). Com o acordo, a FCBrasil amplia seu portfólio ao incluir uma solução PAM integrada com inteligência artificial (IA) para o gerenciamento de acesso de administradores, DevOps, fornecedores e terceiros.

O crescente número de ameaças cibernéticas e a complexidade das regulamentações tornam essencial para as empresas modernas a adoção de soluções avançadas de gerenciamento de acesso privilegiado. Um PAM moderno, fácil de usar e implementar, é a chave para garantir que as organizações possam proteger seus ativos críticos sem comprometer a eficiência operacional. A inclusão de IA na solução potencializa a capacidade de identificar e mitigar riscos em tempo real, aprimorando a segurança e reduzindo a necessidade de intervenção manual.

Além disso, a facilidade de implementação e uso é um fator crucial para organizações que buscam soluções ágeis e escaláveis. A plataforma da Fudo Security permite uma adoção rápida mesmo em ambientes com estruturas complexas. Uma combinação que atende as empresas brasileiras que enfrentam um cenário cada vez mais desafiador em termos de segurança e conformidade.

“A parceria com a Fudo Security se alinha perfeitamente à nossa missão de trazer soluções de segurança de ponta para nossos clientes no Brasil”, afirmou o Diretor Executivo da FCBrasil, Augusto Ferreira. “Estamos entusiasmados em oferecer a tecnologia PAM da Fudo para ajudar nossos clientes a proteger seus ativos críticos e garantir a conformidade com as regulamentações em evolução.” A FCBrasil será responsável por desenvolver novos canais de venda, promover ações de marketing para fortalecer a marca Fudo no mercado brasileiro e oferecer suporte completo, da pré-venda ao pós-venda.

Leon Basin, responsável pelo Desenvolvimento Estratégico de Negócios e Gerenciamento de Contas da Fudo Security, destacou a importância da parceria: “Estamos entusiasmados em colaborar com a FCBrasil para expandir nosso alcance no mercado brasileiro. Nossas soluções PAM baseadas em IA são projetadas para ajudar as organizações a enfrentar as crescentes complexidades da segurança cibernética e da conformidade regulatória, e esperamos capacitar as empresas brasileiras com essas ferramentas.”

Como parte das iniciativas conjuntas, as empresas anunciaram um webinário no dia 21 de novembro de 2024, às 10:00 horas, para o público brasileiro. O evento online será apresentado em português e detalhará os benefícios da parceria e as estratégias para sustentar a plataforma da Fudo Security no Brasil. Interessados em saber mais podem se inscrever pelo link.

SOBRE A FCBRASIL

A FCBrasil é uma empresa de distribuição de software especializada em segurança da informação que tem como compromisso ajudar empresas a protegerem seus dados e serem mais produtivas por meio de soluções de tecnologia, oferecidas a partir de parcerias com fabricantes estratégicos. Dessa forma, fortalecem os canais de venda para que possam prestar um atendimento de alto nível. A FCBrasil ajuda os canais de venda a atenderem seus clientes, oferecendo suporte na pré-venda e na pós-venda, além de treinamentos nas soluções distribuídas para que a revenda possa estar cada vez mais capacitada.

SOBRE A FUDO SECURITY

A Fudo Security é fornecedora de soluções de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) com tecnologia IA que ajudam as organizações a proteger e gerenciar o acesso aos seus ativos mais críticos. A Fudo Security conta com recursos avançados como monitoramento em tempo real, escalabilidade e relatórios automatizados de conformidade.

Para obter mais informações, basta acessar https://www.fcbrasil.com.br/fabricantes/fudo-security/

Website: https://www.fcbrasil.com.br/