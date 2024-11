Novo complexo turístico é inaugurado no Vale do Taquari

O Boulevard Encantado, localizado no Vale do Taquari, já está consolidando seu papel como um destino que reúne lazer, cultura e sustentabilidade. A inauguração oficial do complexo está marcada para o dia 21 de novembro, prometendo atrair visitantes de todo o Brasil.

Projetado no alto do morro da Lagoa da Garibaldi, o empreendimento ocupa uma área de 36 mil m² e apresenta uma infraestrutura moderna que alia inovação, preservação ambiental e conforto. Além de mirantes panorâmicos e trilhas ecológicas em uma Área de Preservação Permanente (APP), o complexo oferece espaços para experiências tecnológicas e culturais, como o Multiverso Experience, que traz exposições imersivas e interativas.

Com foco na sustentabilidade, o Boulevard Encantado se destaca por iniciativas como a instalação de uma estação de tratamento de efluentes, uma usina de energia fotovoltaica e sistemas para reaproveitamento de água da chuva. Essas medidas reforçam o compromisso do complexo com a preservação ambiental e a eficiência energética.

Inovação e impacto local

O Boulevard Encantado surge não apenas como um espaço de lazer, mas também como um agente de transformação no turismo da região. Sua infraestrutura inclui áreas de convivência ao ar livre, um playground infantil e um solarium gastronômico, promovendo o bem-estar de visitantes de todas as idades. Além disso, um sistema de mobilidade sustentável, com veículos elétricos e opções de transporte integradas, conecta o complexo a outros pontos turísticos de Encantado.

A programação inaugural terá como destaque o espetáculo Encantaris - Natal das Estrelas, que combina projeções mapeadas e cenários interativos, reforçando a proposta cultural do empreendimento.

Perspectivas para o futuro

Com planos para expandir sua estrutura, o complexo prevê a inauguração de um hotel da rede Laghetto em 2026. Essa ampliação busca consolidar o Boulevard Encantado como um polo turístico de destaque no cenário nacional.