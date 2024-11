Sistemas de gestão inteligente melhoram a eficiência no varejo de moda no Brasil

O setor de moda brasileiro enfrenta desafios complexos, especialmente em relação à legislação fiscal e à gestão de estoques. Para lidar com essas dificuldades, marcas de varejo estão investindo em sistemas de gestão que automatizam processos e ajudam no cumprimento das exigências fiscais. A tecnologia tem se tornado uma aliada essencial para empresas do setor, proporcionando redução de custos operacionais e eficiência tanto em lojas físicas quanto no e-commerce.

As marcas de moda estão adotando sistemas de gestão que identificam inconsistências fiscais, otimizam estoques e integram canais de venda, o que melhora a eficiência das operações. Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) revelam que as empresas no Brasil gastam cerca de 1.958 horas anuais com obrigações tributárias, um fator que aumenta o risco de falhas de compliance e gera custos de aproximadamente R$ 60 bilhões por ano — equivalente a 1,5% do PIB. Em contraste, na Bolívia, as empresas dedicam cerca de 1.025 horas anuais às obrigações fiscais, evidenciando as dificuldades adicionais enfrentadas no Brasil.

A adoção de sistemas de gestão específicos pode aliviar esses encargos operacionais e fiscais, ao identificar inconsistências e alertar gestores em tempo real, o que possibilita ajustes rápidos. “Com a crescente complexidade do sistema fiscal brasileiro, é fundamental que as empresas adotem tecnologias avançadas que otimizem o processo de identificação de erros e inconformidades, sejam elas de ordem fiscal ou na gestão de estoque. Isso garante mais segurança e eficiência para as empresas”, explica João Busin, especialista em software de gestão para o varejo.

Gestão de estoques e eficiência operacional



No varejo de moda, a gestão de estoques é fundamental. A volatilidade do setor exige dos empresários uma visão detalhada sobre os produtos disponíveis, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce. A tecnologia, incluindo o uso de inteligência artificial (IA), permite a identificação de itens parados ou com baixa rotatividade, facilitando a tomada de decisão para promoções ou reabastecimento. Segundo a consultoria McKinsey, empresas que utilizam sistemas de gestão inteligente conseguem reduzir em até 20% a necessidade de capital de giro, graças ao melhor ajuste entre oferta e demanda.

A automação de processos repetitivos, como a gestão de pedidos de compras e vendas e o rastreamento de inventário, contribui para uma resposta mais ágil às mudanças do mercado. Essa capacidade de prever demandas e ajustar o estoque é essencial para os lojistas, ajudando a evitar excessos e faltas de produtos.

Integração entre lojas físicas e e-commerce



Com o crescimento do e-commerce, que movimentou bilhões de reais no Brasil em 2023, as empresas de moda precisam unificar e gerenciar as vendas em múltiplos canais eficientemente. A sincronização entre estoques de lojas físicas e plataformas on-line tornou-se essencial para garantir que os clientes tenham uma experiência de compra integrada e satisfatória. Sistemas de gestão que utilizam inteligência artificial facilitam essa integração, permitindo uma visão centralizada das operações e evitando descompassos entre vendas on-line e off-line.

Essa eficiência operacional se traduz em menor necessidade de capital de giro e maior capacidade de resposta às mudanças do mercado. O uso de sistemas em nuvem permite que os lojistas tenham acesso rápido e seguro às informações de estoque, garantindo maior agilidade nas operações.

Sistemas de gestão para o varejo de moda no Brasil



A escolha do software de gestão ideal para o setor de moda exige atenção às funcionalidades específicas que atendam às demandas deste mercado. “Um sistema de gestão eficaz deve incorporar inteligência para detectar inconsistências fiscais e de estoque, permitindo que as empresas se adaptem à complexidade da legislação brasileira. Além disso, soluções em nuvem são fundamentais para garantir a segurança e acessibilidade dos documentos fiscais, promovendo uma gestão mais ágil e protegida”, afirma João Busin, especialista em gestão de lojas de roupas.

Essas funcionalidades não só facilitam a gestão, mas também protegem a empresa contra riscos fiscais e operacionais, contribuindo para um ambiente de negócios mais seguro e eficiente. Empresas que adotam essas tecnologias relatam melhoras significativas em suas margens de lucro, com estoques otimizados e menor incidência de produtos parados.

A De Chelles, uma marca de moda praia e fitness fundada em 1987, é um exemplo de transformação no varejo de moda com o uso de sistemas de gestão. Segundo Paulo Chelles, CEO da empresa, “o sistema de gestão Tedsys transformou como gerenciamos nosso estoque e nossas operações financeiras. A integração dos sistemas proporcionou maior controle operacional das lojas, possibilitando a estruturação de processos internos e a otimização da eficiência nas operações”. Com a implementação do sistema Tedsys, a De Chelles registrou um crescimento de mais de 30% nas suas lojas, desde que o programa foi introduzido. O controle de estoque automatizado permitiu a reposição eficiente de produtos, reduzindo rupturas e otimizando as vendas.

Essa centralização de dados possibilita um controle de estoque mais preciso, eliminando excessos e faltas de produtos, o que, por sua vez, melhora a experiência do cliente e aumenta a competitividade no mercado. A adoção dessas tecnologias é beneficial em assuntos como: redução de custos operacionais, maior margem de lucro e uma operação mais ágil, que responde com rapidez às demandas e mudanças do mercado.

