Nos dias 8 e 9 de novembro, Salvador foi palco de um dos eventos mais aguardados do ano no campo da nutrição e saúde: o Congresso Vitafor Science, que esteve em sua décima edição. O encontro recebeu palestrantes do Brasil e da Europa, profissionais da saúde e entusiastas do bem-estar para compartilharem as mais recentes inovações e tendências do setor de suplementação.

“A décima edição foi muito especial. Tivemos muita troca de conhecimento, fortalecemos relacionamento e interagimos todos em prol de objetivos comuns”, revela Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor. Entre os temas que foram abordados estão: nutrição esportiva, suplementação alimentar, saúde intestinal e longevidade.

O Congresso Vitafor Science contou com uma sala inédita, a Sports Nutrition Special Room, chancelada pelo American College of Sports Medicine. Por ela passaram palestrantes como: o Dr. Guilherme Rosa; Ricardo Sodré; Braian Cordeiro; Andreia Naves; Murilo Pereira e Marcio Souza.

Além do conteúdo técnico, o congresso deste ano, em Salvador, foi marcado pelo networking profissional. “A décima edição foi muito especial. Tivemos muita troca de conhecimento, fortalecemos relacionamento e interagimos todos em prol de objetivos comuns: promover a saúde e o bem-estar”, ressalta Débora.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), os suplementos alimentares estão presentes em mais da metade (59%) dos lares do país.

Dentro desse mercado, a Vitafor atua há 19 anos com a fabricação de suplemento nutricional, com estratégias de relacionamento e negócios focadas em nutricionistas há mais de 10 anos. A empresa é 100% brasileira e expandiu para o mercado europeu com a Vitafor Europe em Portugal. Também possui um portal dedicado para profissionais da saúde, o Vitafor Science, no qual oferece gratuitamente todo o suporte necessário para a prescrição segura aos pacientes, com embasamentos científicos, além do conteúdo com pesquisas e receitas.

A Vitafor conta com um portfólio que ultrapassa 270 opções de suplementos nutricionais e está sediada em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, com fábrica e laboratório de análises próprio, o VLabor.

Website: http://www.vitaforscience.com.br