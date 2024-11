Luidar Tintas adquire Casa e Tinta com apoio da BuyCo

A Casa e Tinta, uma das mais tradicionais redes de lojas especializadas em tintas e pintura, com 45 anos de história e mais de 20 lojas próprias com um centro de distribuição estratégico na grande BH, anunciou a venda de suas operações para o Grupo Luidar Tintas, uma gigante do setor de tintas e revestimentos localizada na região oeste de Minas Gerais. A transação foi conduzida pela BuyCo, empresa especializada em M&A e valuation de pequenas e médias empresas, e concluída após um processo de negociações que durou cerca de quatro meses.

A decisão de vender a empresa Casa e Tinta veio do sócio-fundador, Júlio Gomes, que, aos 65 anos, optou por essa transição devido à falta de sucessão interna. A empresa, que registra um faturamento de aproximadamente R$ 50 milhões anuais e conta com mais de 150 colaboradores, buscava assegurar a continuidade e o crescimento de suas operações.

Durante o processo de negociação, a BuyCo identificou a Luidar Tintas como uma potencial compradora. A Luidar, uma das maiores redes de lojas e franquias do Sudeste e grandes centros de distribuição, viu na Casa e Tinta uma excelente oportunidade de expansão estratégica. A aquisição não só fortaleceu a marca do grupo, mas também agregou uma base de clientes consolidada, uma equipe altamente treinada e pontos de venda estratégicos já em operação.

"A transação envolvendo a Casa e Tinta é um exemplo claro de como o M&A pode ser uma solução eficaz para empresas que buscam continuidade e crescimento. O apoio de uma empresa especialista é crucial em casos como este para garantir que a venda aconteça de forma ágil e estratégica, além de proporcionar às partes envolvidas uma visão clara do valor dessa união”, comenta Rafaela Rossi, CBO da BuyCo.

"A aquisição da Casa e Tinta é um marco estratégico para a Luidar. Com ela, não só ampliamos nossa rede de lojas e centros de distribuição, mas também conseguimos fortalecer nossa presença no Sudeste, uma das regiões mais promissoras para o nosso setor. A sinergia entre as duas empresas nos permitirá acelerar o crescimento de ambas de forma significativa. Essa oportunidade de expansão é imensa – algo que levaria cerca de oito anos para realizarmos, conseguimos antecipar agora com essa aquisição. " comenta Luis Henrique, Fundador do Grupo Luidar Tintas.

“Estamos extremamente entusiasmados, pois, além de trazer grandes benefícios, esse passo representa um desafio que estamos prontos para enfrentar. A negociação foi muito satisfatória, e acreditamos que essa integração trará ganhos expressivos para o nosso negócio,“ acrescenta ele.

Com essa aquisição, a Luidar amplia significativamente sua rede no Sudeste, enquanto a Casa e Tinta, sob nova gestão, mantém sua identidade e independência, aproveitando as sinergias oferecidas pela Luidar para potencializar seu crescimento. A união fortalece a posição da Luidar no mercado de tintas e pintura, permitindo que ambas as empresas se expandam ainda mais no Brasil e consolidem a presença de ambas as marcas.

Para saber mais, basta acessar https://buyco.com.br

Website: https://buyco.com.br