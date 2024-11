A Hiksemi é uma marca que atua com itens de armazenamento e atende desde consumidores finais até empresas de controle industrial, vigilância por vídeo e data centers. Com foco nas necessidades do usuário, desta vez lança dois tipos de produtos: Memória RAM e SSD Gamer, ambos indicados para gamers, setor que cresce cada vez mais no Brasil. Segundo a consultoria Newzoo, o país é considerado o décimo maior mercado do mundo, com mais de 100 milhões de jogadores. A expectativa é que os gamers brasileiros gastem cerca de US$ 3,5 bilhões até 2025.

Em 2015, a Hikvision entrou no mercado de produtos e soluções de armazenamento ao fundar a Hikstorage, inicialmente voltada para segurança. Em 2019, ela expandiu as operações globalmente, passando a oferecer produtos para o público geral e para gamers. Com o crescimento da demanda por produtos de informática, em 2020, a empresa duplicou a receita. Em 2022, mudou o nome para Hiksemi e atualmente investe 10% da receita em pesquisa e desenvolvimento, com metade da equipe de R&D composta por mestres e doutores, o que resultou em mais de 100 patentes até junho de 2023.

A memória RAM, chamada de Hiksemi DRAM, trata-se de uma série composta por cinco categorias. Hiker, módulo puro; Armor, com dissipador de calor; e as linhas Akira, Wave e Sword, que contam com dissipador de calor e RGB. Essa variedade oferece aos usuários diferentes níveis de desempenho e personalização, aprimorando ainda mais a eficiência e a estética dos aparelhos.

A Memória de Acesso Aleatório (RAM) é o cérebro do computador, que fornece alta velocidade e acesso instantâneo aos dados necessários para o processador executar programas e tarefas complexas. Comparada a uma mesa de trabalho, a RAM permite que o processador acesse rapidamente os programas e arquivos em uso. Quanto maior a quantidade de RAM, maior a habilidade de executar várias tarefas simultaneamente. A RAM se destaca pela organização, facilitando a localização rápida dos dados, diferentemente do HD, que funciona como um armário desorganizado, exigindo mais tempo para encontrar as informações. Após a conclusão de uma tarefa, os dados são armazenados no HD e a RAM é liberada, pronta para novas atividades.

Já o SSD Gamer, a Hiksemi SSD - PCLe Gen4, chamada Future, é uma série que conta com os seguintes itens: Future Eco, com capacidade de 512 GB - 2048 GB; Future Lite, com capacidade de 1024 GB - 2048 GB, e Future, com capacidade de 512 GB - 4096 GB. Cada variação é projetada para atender a diferentes necessidades, garantindo uma solução para todos os perfis de usuários.

Um SSD (Solid State Drive, ou unidade de estado sólido) é um tipo de armazenamento de dados que utiliza memória flash para guardar arquivos, programas e o sistema operacional. Ele é a evolução dos HDs tradicionais, pois promove velocidade, desempenho e durabilidade. Isso resulta em uma experiência de jogo fluida, sem travamentos ou lentidão, mantendo o princípio da imersão para os usuários.

“Nosso objetivo com esses lançamentos é oferecer soluções de ponta que garantam maior capacidade e velocidade para quem exige alto desempenho. Estamos comprometidos em fornecer tecnologia de qualidade para atender às necessidades do mercado e nos consolidar como uma referência em dispositivos de armazenamento. O objetivo é investir em ações de marketing e marcar presença de forma incisiva junto aos principais players do mercado”, declara Marcos Paes, Gerente Nacional da Hiksemi, empresa do Grupo Hikvision.