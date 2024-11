A Chlorum Solutions marcou presença na Fenasan 2024 - Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. A empresa de instalação e operação de plantas de cloro álcalis de pequena escala levou como destaque seu modelo de produção descentralizado.

Segundo Alfredo Kerzner, presidente da Chlorum Solutions, um dos principais focos da participação da Chlorum Solutions na Fenasan foi a apresentação do seu modelo de negócio de mini plantas de cloro no segmento. "Esse formato, já aplicado na ETA Gavião da CAGECE, em Fortaleza, permite a produção contínua e segura de cloro para tratamento e desinfecção da água, eliminando os riscos associados ao transporte e armazenamento de cloro. A empresa reforça seu compromisso com o marco legal do saneamento, contribuindo para uma solução ambientalmente limpa, confiável e segura", destaca.

De acordo com Alfredo, o modelo geração in situ oferece uma alternativa mais sustentável e competitiva para a cloração, reduzindo o impacto ambiental e garantindo o abastecimento contínuo de água tratada. Durante o evento, a Chlorum Solutions espera ampliar parcerias de longo prazo, esclarecer dúvidas sobre o seu modelo de negócio e reforçar seu compromisso com a segurança e sustentabilidade de suas operações.

Além das miniplantas, a empresa também apresentará seu negócio de distribuição de produtos químicos para o setor de saneamento. "Nosso objetivo é mostrar ao mercado que estamos prontos para colaborar com soluções para o setor, seja em projetos e desenvolvimento de novas unidades, mantendo o foco em segurança e sustentabilidade, seja com químicos do nosso portfólio de distribuição que contribuam para a eficiência do tratamento", afirma.

Como parte da programação técnica da Fenasan, a Chlorum Solutions participou do 35º Encontro Técnico AESabesp com a palestra "Mini Plantas de Cloro - Uma Solução que Quebra Paradigmas". A apresentação foi conduzida pela Marcela Simão, Gerente Comercial de mini plantas e destacou o case de sucesso da mini planta de cloro instalada em Fortaleza, que completou 10 anos de operação na ETA Gavião, fornecendo cloro de forma contínua e segura para a CAGECE. "A palestra foi uma oportunidade para os participantes conhecerem mais sobre a tecnologia e as vantagens para implementá-las no setor".

Website: https://chlorumsolutions.com/pt/