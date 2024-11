Patrus Transportes investe em ESG no transporte de cargas

De acordo com dados do Observatório do Clima (OC), o Brasil foi o sexto maior emissor de gases do efeito estufa em 2022, com 2,3 bilhões de toneladas brutas lançadas na atmosfera. Diante desse cenário, a Patrus Transportes reforça seu compromisso com as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). Especializada no transporte rodoviário de carga fracionada, a empresa mineira desenvolve e implementa uma série de iniciativas que visam reduzir o impacto ambiental de suas operações.

Em 2023, a Patrus Transportes investiu cinco milhões de reais em projetos sustentáveis, englobando os pilares ambiental, social e econômico, reafirmando sua missão de promover impactos positivos tanto no meio ambiente como nas comunidades onde atua.

“Como transportadora de carga fracionada, enfrentamos os desafios do setor em termos de sustentabilidade, especialmente no que diz respeito às emissões de CO? pelos caminhões. No entanto, é valor da empresa seguir defendendo a descarbonização do planeta e agindo de acordo com as melhores práticas do ESG. Isso mostra que é possível fazer a diferença, mesmo em setores considerados desafiadores em termos de sustentabilidade”, afirma Marcelo Patrus, presidente da Patrus Transportes.

A empresa se comprometeu com o objetivo Net Zero da B Corp, que estabelece a meta de alcançar neutralidade de carbono até 2030. Juntamente com outras 500 empresas, faz parte de uma rede dedicada a fornecer soluções climáticas para proteger a saúde do planeta para as gerações futuras.

Entre alguns dos projetos da empresa está o Programa Minas Verde, que incentiva a conversão de veículos a gasolina e a diesel para o uso de gás natural veicular (GNV). O GNV é uma fonte energética que emite 96% menos partículas sólidas na atmosfera e oferece uma economia de cerca de 20% em relação ao custo do óleo diesel e outros combustíveis. Desde o início do programa mais de 300 veículos foram convertidos. Além disso, a Patrus Transportes já utiliza carros elétricos para realizar entregas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, promovendo uma alternativa eficiente e limpa para o transporte urbano.

Agora, a Patrus transportes, em parceria com a Raízen, está investindo em veículos flex em seu Last Mile, para que todos possam usar o etanol. Com o programa Shell Box, os motoristas são incentivados a abastecer com etanol, visando realizar as entregas de forma mais sustentável. O incentivo varia de acordo com a região e os prestadores de serviço podem ter até R$0,20 de descontos nos postos. Com essa mudança, cada litro de etanol substituindo a gasolina pode reduzir em até 1,5 kg a emissão de CO?. São 1.870 veículos no Last Mile no escopo do projeto.

A empresa também investiu na geração de energia renovável, com a instalação de placas fotovoltaicas nos terminais de Montes Claros e Uberlândia, ambos localizados em Minas Gerais. Essa infraestrutura sustentável é capaz de gerar energia suficiente para abastecer integralmente as operações dessas unidades.

Certificações

Com todos esses esforços, em 2018, a Patrus Transportes foi reconhecida internacionalmente pela transparência, responsabilidade e desempenho socioambiental.“Ser uma empresa B Corp vai além de práticas sustentáveis. Representa o nosso compromisso de unir o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento humano e do planeta”, acrescenta Marcelo Patrus.

Em 2021, a empresa aderiu ao Pacto Global Brasil, iniciativa voluntária de responsabilidade social corporativa lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além disso, a Patrus Transportes conquistou o selo BV ESG 360, emitido pelo Grupo Bureau Veritas, que certifica as políticas de sustentabilidade e governança corporativa implementadas pela empresa.

A Patrus Transportes também é reconhecida como Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, investindo no bem-estar e desenvolvimento dos seus 3.200 colaboradores.

Sobre a Patrus Transportes

A história da Patrus Transportes começou em 1973, em Belo Horizonte (MG), com o Dr. Marum Patrus. Desde então, a empresa tem conquistado clientes e expandido a atuação pelo país. Hoje, está presente em 11 estados com 95 unidades próprias e franqueadas, atendendo toda a região Sul e Sudeste, além dos estados da Bahia, Sergipe e Ceará. Até o final de 2024, a Patrus Transportes terá realizado 14 milhões de entregas no ano.

Website: https://patrus.com.br/