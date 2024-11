SoftDesign investe em novas estratégias para vencer as barreiras da inovação

Diante de um cenário no qual a inovação é cada vez mais essencial para a competitividade, a SoftDesign lança novos serviços de concepção e experimentação para apoiar médias e grandes empresas em desafios de inovação e transformação digital. Com 26 anos de experiência e atuação global, a empresa direciona seus esforços para atender à demanda crescente por soluções que viabilizem uma transformação digital acelerada e com menos riscos.



"A transformação digital deixou de ser uma escolha – ela é essencial para a sobrevivência das empresas. Porém, muitas organizações ainda enfrentam grandes barreiras para integrar a inovação de forma eficaz e com resultados mensuráveis", explica Osmar Pedrozo, CEO da SoftDesign. A empresa amplia seu portfólio para oferecer, além do desenvolvimento de software, um suporte estratégico para auxiliar empresas na complexidade da inovação digital.

Iniciativas de inovação demandam experimentação rápida



A SoftDesign identificou que muitas empresas estão travadas em suas iniciativas de transformação digital por não conseguirem testar novas ideias rapidamente. A cultura de experimentação, amplamente utilizada por startups, começa a ganhar força em grandes corporações, que buscam validar projetos com maior agilidade e menos custo. "Percebemos que, para muitas grandes empresas, o problema não é a falta de ideias, mas sim a dificuldade em colocá-las em prática de forma eficiente", afirma Karina Hartmann, Head of Innovation da SoftDesign.

A empresa tem como objetivo não só auxiliar empresas a inovar, mas também mitigar os riscos envolvidos na inovação – um dos maiores desafios enfrentados por grandes corporações em um mercado cada vez mais competitivo.

A colaboração como motor da inovação nas grandes corporações



Outro aspecto que tem travado a transformação digital nas grandes empresas é a falta de integração entre áreas. A dificuldade de comunicação e colaboração entre diferentes setores dentro das organizações impede o avanço de projetos inovadores. Para Hartmann, isso é um erro comum. "Muitas empresas falham na transformação digital porque as diferentes partes da organização não conseguem trabalhar juntas. Isso cria silos que prejudicam a inovação".

A metodologia de cocriação da SoftDesign visa facilitar a interação entre áreas de negócios, tecnologia e operações, promovendo a inovação e contribuindo para que as iniciativas de transformação digital sejam concluídas com sucesso.

Transformação digital no centro das estratégias corporativas



Em um momento em que mercados como o varejo, o setor industrial e o de serviços financeiros passam por mudanças impulsionadas por novas tecnologias, a SoftDesign oferece soluções que buscam ajudar empresas a acompanhar essas transformações com maior segurança e velocidade.

Ao adotar essa abordagem, a empresa busca consolidar-se no setor ajudando organizações a alcançarem resultados. Essa metodologia já foi aplicada em projetos para empresas como LG, Sicredi, GreenCard e a norte-americana Spring Point, do Grupo ABB.

Website: http://www.softdesign.com.br