Barbieri lança fita de isolamento acústico para construções

Para atender as necessidades do mercado de construção civil e dos sistemas construtivos, a Barbieri do Brasil, fabricante de produtos para o mercado da construção a seco, acaba de lançar uma fita de espuma de polietileno indicada para vedar juntas de interface nas paredes, conhecida como banda acústica.

O produto auxilia no isolamento ao impedir a passagem do som pelas frestas entre os perfis e os elementos estruturais, e pode ser utilizado em construções em Drywall e Steel Frame. As medidas disponíveis são 48 mm x 10 m, 70 mm x 10 m, 90 mm x 10 m, 140 mm x 10 m e 200 mm x 10 m.

De acordo com André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, a utilização da banda acústica é indicada em locais como residências, escritórios e comércios. “Assim como existem soluções para proporcionar um maior isolamento térmico, também há alternativas para o conforto acústico, eliminando ruídos e sons externos indesejados”, comenta.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 com base da Barbieri Argentina, uma empresa familiar estabelecida em 1953 para a fabricação de produtos para o mercado de construção a seco. Dedicada à produção de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing. Com distribuição em todo o território nacional, a empresa também atua como um hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.

