Queda do poder de compra impulsiona conserto de eletrônicos

O conserto de eletrônicos tem se tornado uma forte tendência nos últimos anos, impulsionado tanto pela necessidade de preservação dos equipamentos quanto pela preocupação com a sustentabilidade. No entanto, o cenário econômico atual e a queda no poder de compra do brasileiro também têm levado consumidores a optarem pelo reparo em vez da compra de novos dispositivos.

De acordo com a pesquisa “Protect and Project Oneself”, da BNP Paribas Cardif, realizada em 2024, 88% dos brasileiros consideram a queda do poder de compra como a maior preocupação de ordem social. Essa percepção tem levado os consumidores a adiarem o investimento em eletrônicos e optarem pelo conserto dos dispositivos, visando economizar e prolongar a vida útil dos aparelhos.

A assistência técnica de eletrônicos no Brasil

Os serviços de assistência técnica de caixas de som amplificadas, TVs, computadores e celulares englobam uma variedade de atividades, como diagnósticos e correções de hardware e software, substituição de componentes e otimização de desempenho. Com técnicos especializados, o setor oferece serviços de manutenção que prolongam a vida útil dos dispositivos, contribuindo para uma alternativa econômica e ambientalmente responsável.

Segundo estimativas da Exactitude Consultancy, o mercado global de reparo e manutenção de eletrônicos de consumo deve crescer de US$ 8,72 bilhões em 2023 para US$ 11,09 bilhões até 2030, refletindo uma expansão robusta impulsionada pela demanda mundial.

Mercado global de conserto de eletrônicos

A Europa lidera o mercado global de reparo e manutenção de eletrônicos, com um terço da receita mundial. Esse crescimento é atribuído ao alto investimento dos consumidores em dispositivos eletrônicos adquiridos via e-commerce e canais digitais.

Claudio Xavier, diretor da Cantinho Sonoro Assistência Técnica em Copacabana, destaca a relevância dessa tendência: “Partindo da visão da sustentabilidade, cresce a pressão para reduzir o impacto ambiental gerado pelo descarte de eletrônicos. A necessidade de diminuir o lixo eletrônico fortalece a demanda por serviços de reparo e manutenção, uma tendência que promete ganhar ainda mais força no mercado, favorecendo soluções mais ecológicas e economicamente viáveis para os consumidores”.

Segmentação do mercado de consertos de eletrônicos

O mercado de reparo e manutenção de eletrônicos abrange diversos segmentos, como dispositivos móveis, televisores, computadores e linha branca, incluindo serviços especializados. Conforme destaca Claudio Xavier: "O setor inclui tanto serviços dentro como fora da garantia para equipamentos residenciais e comerciais. Sem dúvida, a maior demanda é por marcas renomadas: o conserto de TVs Samsung e conserto de TVs LG estão entre os serviços com maior demanda na Cantinho Sonoro".

Impacto do poder de compra no setor de conserto

A redução do poder de compra é um fator importante na escolha pelo conserto de aparelhos. Sem condições de adquirir novos equipamentos, consumidores estão optando pela manutenção de produtos como eletrodomésticos e eletrônicos pessoais. Claudio Xavier comenta que “muitas vezes sai mais em conta para o cliente pagar pelo conserto de TV, equipamento de som, computador, videogame ou microondas do que se endividar com a aquisição de um novo”.

Perspectivas de comportamento do consumidor

A demanda crescente por conserto de eletrônicos reflete a adaptação dos consumidores às pressões econômicas e ambientais. Com a alta nos custos de novos produtos, aumento do dólar e a queda no poder aquisitivo, o reparo se destaca como uma solução acessível para prolongar a vida útil dos dispositivos, permitindo que os consumidores mantenham aparelhos essenciais sem grandes investimentos. “O conserto de eletrônicos não é apenas uma opção econômica; é uma escolha consciente que ajuda a reduzir o impacto ambiental do descarte prematuro de equipamentos”, afirma Claudio Xavier.

Além de representar uma economia, o mercado de reparo e manutenção contribui para a sustentabilidade, reduzindo o descarte de eletrônicos e combatendo o lixo eletrônico, que contém materiais prejudiciais ao meio ambiente.

Para as empresas de assistência técnica, esse cenário oferece uma oportunidade de crescimento e inovação. A demanda crescente incentiva o desenvolvimento de novas soluções e tecnologias de diagnóstico, fortalecendo o setor e atendendo às necessidades emergentes dos consumidores. “Acreditamos que o mercado de reparo vai continuar crescendo, pois cada vez mais pessoas percebem que manter e reparar é tão importante quanto adquirir algo novo”, conclui Claudio Xavier, destacando a mudança de mentalidade que acompanha o crescimento desse setor.

