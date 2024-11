João Pessoa recebe 2° edição do evento internacional ECON

João Pessoa foi palco da segunda edição do Encontro de Negócios das Américas (ECON) com a presença de empresários e diversas instituições, no último dia 5 de novembro, no restaurante Nau. Antes, porém, um encontro com o governador da Paraíba, João Azevêdo e seus auxiliares, serviu para que o mesmo apresentasse os planos de investimento logístico, portuário e turístico, além de outras potencialidades, como a produção de cachaça, que pode entrar na pauta de exportação para os Estados Unidos. Azevêdo mostrou interesse em participar de uma missão empresarial, no mês de abril de 2025, na Flórida, onde tais potenciais da Paraíba serão apresentados às câmaras diversas nos EUA.

Com a presença do diplomata Rodrigo Fonseca, diretor da APEX Brasil, em Miami, para América do Norte e Caribe e do representante da Select Florida, que apoia o desenvolvimento e a expansão da economia da Flórida, Fábio Yamada, além dos dez painelistas que estiveram presente, empresários paraibanos de diversos setores estiveram num almoço do SESC, em Cabo Branco, para ouvir a experiência de brasileiros que atualmente desenvolvem trabalhos que podem servir, diretamente, aos que pretendem estabelecer relações de negócios e pessoais nos Estados Unidos.

O ECON, por sua vez, é um importante evento que atua no fomento de negócios, criando pontes entre empresários brasileiros que buscam uma abertura para expandir seus produtos ou serviços no mercado americano. Realizado nas cidades de Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza, o evento chamou a atenção pelos diversos temas apresentados nos painéis durante a noite. Gabriel Carvalho, profissional de Marketing Internacional, foi o responsável pela apresentação do painel “Fortalecendo e conectando empresas brasileiras nos EUA”, enquanto o Agente de Internacionalização, Luca Martins falou sobre “O processo de internacionalização de empresas e pessoas”.

Como a Flórida é a principal porta de entrada para empresas brasileiras interessadas no mercado norte-americano, enquanto o Brasil tem sido consistentemente classificado como o principal parceiro comercial da Flórida em todo o mundo, o CEO do ECON, Gláucio Uchoa, foi o responsável pela apresentação do Missão Flórida, evento que pretende fazer uma imersão empresarial em Orlando, com a presença de mais de 100 empresários brasileiros.

No total, foram apresentados dez painéis sempre voltados para o relacionamento entre brasileiros que buscam expandir seus negócios ou pretendem morar ou validar suas profissões nos Estados Unidos. Além da participação de empresários paraibanos, o ECON teve o apoio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, com a secretária Rosália Lucas, além de contar com representantes de diversas entidades. Entre eles, Hassan Callout, do Governo do Estado; o superintendente do Banco do Nordeste – BNB, Rudrigo Araújo; o presidente da Fecomércio PB, José Marconi de Medeiros; o chefe de gabinete da Federação das Indústrias do Estado da PB, Rômulo Barbosa; do presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário da PB, João Fernandes Queiroz, assim como o representante da Associação Comercial da Paraíba, diretor Cesar Jansen e ainda o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis da Paraíba - SESCOM.

Website: https://econmissaoflorida.com/