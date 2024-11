Niplan destaca expectativas para 2025

O setor de construção e montagens eletromecânicas tem passado por um período de transformação e crescimento no Brasil. Com a recuperação econômica e a demanda crescente por infraestrutura, o setor já mostra sinais de expansão também com a implementação de inovações tecnológicas.



Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que, em 2022, a indústria da construção brasileira registrou um crescimento de 4,4% na ocupação, com um aumento significativo no número de empresas e empregados. Esse crescimento reflete a necessidade contínua de novas instalações industriais e a modernização das já existentes.



No entanto, o diretor comercial da Niplan, Willians Picinini, afirma que o cenário atual pode ser considerado promissor e cauteloso ao mesmo tempo. “Embora tenhamos um pipeline de projetos, os clientes estão sendo muito cuidadosos e rigorosos nas tomadas de decisões em função do contexto interno, devido a alta dos juros, e externo, com os conflitos geopolíticos”.

Ainda assim, o executivo destaca que muitos projetos já foram entregues este ano, superando expectativas de custos e prazos. “No segmento de siderurgia, realizamos a implantação de um novo laminador para um cliente no estado do Pará. Em mineração, implantamos unidades de processo de ouro em Goiás e uma unidade industrial na Bahia. Além disso, implantamos um Terminal Multiuso de Granéis Líquidos na Região Sul”.



Para o próximo ano, Willians ressalta o desejo da empresa de maximizar os resultados já planejados, com aderência plena ao planejamento estratégico da companhia. “Entraremos em 2025 com otimismo realista, viabilizando importantes projetos como a implantação de um novo laminador de perfis para um cliente no Rio de Janeiro, dois Terminais de Granéis Líquidos no Maranhão e a implementação de novas tecnologias industriais para um cliente em suas unidades nas regiões Sudeste e Nordeste”.