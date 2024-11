A Keturah, o revolucionário conceito global de imóveis de luxo para bem-estar e hospitalidade, anunciou a conclusão das obras de infraestrutura do Keturah Reserve, seu empreendimento residencial de luxo em Meydan, que oferece uma vida transformadora por meio do design do espaço. Após um rigoroso processo, a construtora principal do projeto será nomeada na próxima semana para começar a trabalhar no empreendimento, cuja conclusão está prevista para o terceiro trimestre de 2027.

Keturah Reserve Infrastructure Works Completed (Photo: AETOSWire)

O Keturah Reserve contará com 93 casas geminadas, 90 vilas e 533 unidades em seis edifícios de blocos de apartamentos. O projeto é o primeiro empreendimento residencial no Oriente Médio a imergir os residentes na natureza por meio do Bio Living para melhorar o bem-estar físico, mental e emocional de seus ocupantes.

O Bio Living at Keturah Reserve cria a sinergia perfeita entre o design de interiores, a arquitetura e a paisagem, em total respeito ao ecossistema circundante.

Em seus comentários, Mo Moghrabi, diretor de Desenvolvimento da Keturah, afirmou: “Estamos entusiasmados em anunciar a conclusão das obras de infraestrutura e aguardamos ansiosamente a nomeação da construtora principal para dar vida a este projeto. O Keturah Reserve representa os mais altos padrões de moradia de luxo e apresenta o primeiro conceito de Bio Living da região. Este projeto foi criado para elevar e enriquecer a vida de todas as gerações de nossos residentes, e estamos confiantes de que estabelecerá um novo padrão para o setor imobiliário regional”.

O Keturah Reserve exemplifica um planejamento meticuloso em seu design, harmonizando o fluxo de ar, luz, cor, espaço, textura e materiais. As residências possuem espaços interiores de pé-direito duplo, que melhoram naturalmente o fluxo de ar, complementados pela tecnologia supereficiente VRF (Variable Refrigerant Flow ou, Fluxo de Gás Refrigerante Variável, em português), que reduz os custos de energia, melhora o conforto e mantém temperaturas consistentes em diferentes zonas. A arquitetura otimiza a luz natural do dia sem o calor ou o brilho excessivo, e,àmedida que a luz natural diminui, a iluminação arquitetônica realça o sistema circadiano do corpo, melhorando o humor, o conforto, o estado de alerta e a qualidade do sono.

