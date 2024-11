A Keturah, o revolucionário conceito imobiliário e hoteleiro de luxo e bem-estar, anunciou marcos importantes da construção com a conclusão dos trabalhos de escoramento, estaqueamento, escavação e infraestrutura no The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside. A principal empreiteira do projeto, a CECEP Techand Middle East, iniciou a construção do empreendimento de AED 2,8 bilhões, cuja finalização está prevista para o quarto trimestre de 2027.

Localizado dentro do Keturah Resort, o primeiro resort com certificação de bem-estar total na região MENA, o The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside compreende 200 residências em sete edifícios e 12 mansões, cada uma com atracação exclusiva de iates para os residentes. Os proprietários se beneficiarão de uma impressionante variedade de instalações de classe mundial, incluindo um centro de bem-estar, um Clubhouse, completo com um clube privado só para membros, um clube para mulheres, um clube para crianças, restaurantes sofisticados e restaurantes com estrelas Michelin, um calçadão de 550 metros, estabelecimentos comerciais sustentáveis e orgânicos, estacionamento privativo 24/7 com manobrista e um condomínio fechado com vistas exclusivas de uma reserva natural e do Burj Khalifa.

Mo Moghrabi, diretor de Desenvolvimento da Keturah, comentou: “Estamos satisfeitos com esses marcos de construção e com o início do trabalho no projeto pela CECEP. Isso reflete os esforços da Keturah para oferecer um estilo de vida imersivo de luxo e bem-estar em Dubai, adotando uma abordagem integral e oferecendo comodidades de primeira categoria no The Residences para atender ao apelo global em propriedades premium em todo o emirado”.

Jaidev Menezes, vice-presidente regional de Desenvolvimento de Uso Misto na EMEA da Marriott International, disse: “Este feito significativo nos deixa um passo mais perto de oferecer aos futuros proprietários do The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside um estilo de vida excepcional marcado pelo lendário serviço antecipado da marca The Ritz-Carlton”.

Cada residência segue os padrões de certificação WELL e é complementada por áreas de lazer de altíssimo nível, bem como por instalações exclusivas de spa e bem-estar, todas com a classificação WELL em segurança e saúde. O projeto está localizado em Dubai Creek, de frente para o santuário de vida selvagem de Dubai em Ras Al Khor, oferecendo acesso conveniente ao centro da cidade.

