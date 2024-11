A QPS Holdings, LLC anunciou hoje que seu campus de Springfield, QPS Missouri, inaugurou uma nova unidade de negócios de terapia celular. A primeira conquista da unidade é a abertura de um novo centro de coleta e processamento de hemoderivados Leukopak. Esta instalação foi criada para satisfazer a demanda exponencialmente crescente por hemoderivados e dar suporte ao trabalho de terapia celular e genética. A QPS é uma organização de pesquisa clínica com serviço completo que se dedica a apoiar o desenvolvimento de medicamentos, desde a conceituação até o lançamento comercial. Esta instalação vem fornecendo matérias-primas cruciaisàpesquisa e ao desenvolvimento de terapias celulares, mas logo dará suporte a empresas e pacientes na terapia celular clínica e comercial. Além disto, esta nova instalação irá respaldar a economia local ao oferecer bolsas a doadores de hemoderivados.

The new QPS Cell Therapy Unit in Springfield, Missouri is a Leukopak collection and blood product processing center designed to meet the exponentially growing demand for blood products to support cell and gene therapy work. (Photo: Business Wire)

Para desenvolver a instalação e garantir o sucesso deste novo empreendimento, a QPS contratou Tia Hexom, PhD, Diretora Sênior de Serviços de Terapia Celular e Fabricação. Com mais de uma década de experiência no campo da terapia celular, Hexom está entusiasmada por formar capacidades de terapia celular no centro-oeste dos EUA.

A QPS Missouri é uma divisão da QPS Holdings LLC, uma organização mundial de pesquisa clínica (CRO) que conduz estudos em nome de empresas farmacêuticas e de biotecnologia para desenvolver produtos farmacêuticos novos e existentes. Este novo centro de doação e processamento de produtos de terapia celular e Leukopak ficará no mesmo prédio do novo e moderno centro de triagem e recrutamento inaugurado em julho de 2022, localizado na 2025 W. Sunshine Street, Springfield, MO. Os participantes do estudo e doadores de hemoderivados recebem um estipêndio por participar nestas atividades de pesquisa clínica. Estes estipêndios beneficiam os participantes do estudo e doadores e, assim, a economia local.

"Nossos participantes e doadores são uma parte essencial do sucesso da QPS em Springfield, Missouri, e continuam fazendo a diferença ao ajudar no avanço da pesquisa de desenvolvimento de medicamentos", afirmou Brendon Bourg, Vice-Presidente, Fase Clínica Inicial / Chefe Administrativo na QPS Missouri. "Ter a oportunidade e a capacidade de propiciar este tipo de renda suplementar para nossa comunidade local, enquanto provemos um serviço valioso a nossos clientes farmacêuticos e de biotecnologia é algo que nós da QPS temos a honra de fazer parte."

Localizada em Springfield, a QPS Missouri vem conduzindo estudos de pesquisa clínica durante mais de 30 anos, com a ajuda de mais de 50.000 participantes do estudo. Além das novas instalações de terapia celular, o campus de Springfield possui cinco clínicas independentes com mais de 240 leitos, uma farmácia com uma área de retenção, laboratório de segurança CAP/CLIA local e central, uma área de processamento de kits de ensaios clínicos e uma sala de pressão negativa com 2.500 pés quadrados.

A QPS sempre esteve na linha de frente da pesquisa clínica em todas as áreas de desenvolvimento de medicamentos farmacêuticos e biotecnológicos. Desde que abriu suas portas em Springfield em 1994, a QPS Missouri conduziu mais de 2.000 estudos de fase I regulamentados pela FDA e pagou mais de US$ 50 milhões a participantes e doadores locais.

SOBRE A QPS HOLDINGS, LLC

A QPS é uma organização mundial de pesquisa contratada (CRO) com serviço completo e compatível com GLP/GCP, que presta o mais alto nível de serviços de descoberta, bioanálise, desenvolvimento pré-clínico e clínico de medicamentos. Desde 1995, a QPS cresceu de um pequeno local de bioanálise para uma CRO com serviço completo com mais de 1.100 funcionários nos EUA, Europa e Ásia. Hoje, a QPS oferece serviços expandidos de P&D de contrato farmacêutico com especialização em farmacologia, DMPK, toxicologia, bioanálise, medicina translacional, produtos de terapia celular (como Leukopaks e PBMCs), ensaios clínicos e serviços de pesquisa clínica. Como uma líder premiada com foco em bioanálise e ensaios clínicos, a QPS é conhecida por padrões de qualidade comprovados, experiência técnica, um enfoque flexível em pesquisa, satisfação do cliente, laboratórios prontos para uso, instalações clínicas de fase I e serviços de pesquisa clínica em diversos locais. Mediante aperfeiçoamentos contínuos em capacidades e recursos, a QPS se destaca em seu compromisso de proporcionar qualidade superior, desempenho qualificado e serviço confiável a seus valiosos clientes. Para mais informações, acesse www.qps.com ou envie um e-mail a info@qps.com.

