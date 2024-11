Dia Mundial da Filosofia é celebrado em mais de 130 escolas

O Dia Mundial da Filosofia foi instituído pela Unesco em 2005 por acreditar no valor da filosofia para o desenvolvimento do pensamento humano. A Nova Acrópole, organização internacional que promove a filosofia, a cultura e o voluntariado em mais de 50 países, participa da iniciativa global anualmente, abordando um novo tema. Em 2024, o foco será “A Busca da Unidade para Além das Diferenças”, tema que explora um dos maiores desafios da humanidade: como superar divisões e encontrar o que une, valorizando e celebrando a diversidade.

As atividades propostas buscam promover reflexões sobre harmonia e convivência em um mundo polarizado. Entre as apresentações está a palestra aberta da professora Luzia Helena de Oliveira Echenique, diretora da Nova Acrópole Brasil – Área-Sul, marcada para o dia 21 de novembro, 19h30, no canal YouTube da Nova Acrópole, com o tema “À Unidade pela Dignidade: como a Filosofia pode unir os Seres Humanos”.

As unidades da Nova Acrópole em várias cidades brasileiras irão oferecer, além das palestras, apresentações artísticas, exposições fotográficas e dinâmicas. A programação completa das atividades locais está disponível no site: diamundialdafilosofia.com.br.

A Filosofia proposta pela Nova Acrópole é um modo de vida acessível a todos, praticando os ensinamentos dos grandes sábios de todos os tempos. A experiência filosófica promove uma atitude ativa e participativa das pessoas, que colocam suas melhores qualidades em movimento.

Links importantes

Programação completa: https://diamundialdafilosofia.com.br/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9PTqhJkfGgs

Podcasts Filosóficos: https://nova-acropole.org.br/podcast/

Website: https://diamundialdafilosofia.com.br/