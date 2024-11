Harmonização orofacial é uma oportunidade para odontologista

A busca pela beleza e pela autoestima tem impulsionado um crescimento exponencial da demanda por procedimentos estéticos no Brasil. Entre eles, a harmonização orofacial se destaca como um dos mais procurados nos últimos anos. Diante desse cenário, a harmonização orofacial pode ser uma oportunidade para os profissionais da odontologia.

A formação em odontologia proporciona conhecimento em anatomia facial, sendo possível a realização desse procedimento. Porém, é importante destacar que o Conselho Federal de Odontologia (CFO) regulamenta a atividade e, no Brasil, pouco mais de 3 mil profissionais possuem a especialização em harmonização orofacial.

De acordo com a sócia-diretora do Instituto Orofacial das Américas, em Belo Horizonte (IOA-BH), e coordenadora da pós-graduação em harmonização orofacial, Ana Garcia, o cenário atual está propício para que os cirurgiões-dentistas se especializem em harmonização facial. “Ao investir em sua formação, você estará se especializando para atender às necessidades de seus pacientes”, destaca.

Sobre o IOA

Instituição que chegou a BH há três meses, e que poucos conhecem. Uma instituição no sul do país, que tem a frente a cirurgiã-dentista, Ana Garcia, formada pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) com experiência clínica de 25 anos. Possui MBA em gestão de negócios para a área da saúde, é mestre e especialista em harmonização orofacial. Atuando na área orofacial há oito anos na Dermavillage e com cursos em Harvard e Coréia.









Website: https://www.instagram.com/ioabelohorizonte/