Hoje, a Suécia se tornou oficialmente um país sem fumo. A taxa de prevalência de fumantes no país foi reduzida para 5,3%. Notavelmente, entre aqueles que se beneficiaram das políticas suecas durante toda a vida, a taxa caiu para 4,5%. Pessoas de outros países da Europa que se mudaram para a Suécia teriam três vezes maior probabilidade de fumar se não tivessem se mudado (24%1 vs 7,8%).

A Quit Like Sweden, uma plataforma dedicada a compartilhar a "Experiência Sueca", está comemorando este marco incentivando outras nações a melhorar a vida de milhões de pessoas no mundo todo.

"Essa não é apenas uma vitória da Suécia, é uma prova de conceito para o mundo todo", disse Suely Castro, fundadora da Quit Like Sweden.

"Hoje, podemos celebrar uma revolução na saúde pública. Ao complementar as medidas e programas de cessação e prevenção do tabagismo com alternativas acessíveis, aceitáveis e baratas ao cigarro, a Suécia provou que um mundo com menos mortes e doenças relacionadas ao fumo não é apenas um sonho: é algo ao nosso alcance. Agora, precisamos de vontade global para transformar essa vitória em um sucesso global".

Sobre a Quit Like Sweden

A Quit Like Sweden é uma plataforma sem fins lucrativos comprometida em ajudar países a adotar a Experiência Sueca na redução da prevalência do tabagismo, combinando medidas e programas de cessação e prevenção com alternativas acessíveis, aceitáveis e baratas.

1 Comissão Europeia, Eurobarômetro Especial 539 – Atitudes dos Europeus em Relação ao Tabaco e Produtos Relacionados, 2024 (disponível em https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2995)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241113080164/pt/

info@quitlikesweden.org