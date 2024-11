A McKay Brothers (“McKay” ou “a empresa”), líder de mercado em redes sem fio e de dados de mercado de latência ultrabaixa, anunciou hoje que a Citadel Securities fez um investimento minoritário na McKay para apoiar o crescimento contínuo de seus negócios globais de dados e conectividade.

Segundo os termos da transação, a Citadel Securities receberá uma participação acionária na empresa e os cofundadores da McKay, Stéphane Ty? e Bob Meade, continuarão a deter a maioria do controle acionário da empresa. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

A McKay continuará operando de forma independente e de acordo com seus princípios comerciais fundamentais, que incluem oferecer aos seus assinantes igualdade de condições e acesso igualitário ao serviço de menor latência.

Bob Meade, cofundador da McKay, disse: “O investimento da Citadel Securities oferece uma validação contínua do modelo de fornecedor da McKay, que oferece serviços em condições iguais para todos os assinantes. Esse investimento também fortalece nossa já sólida posição financeira e apoia nosso compromisso com a inovação e a excelência técnica”.

Stéphane Ty?, também cofundador da McKay, acrescentou: “Nosso modelo de fornecedor de serviços disponibiliza nossa menor latência a todos os assinantes e garante que nenhum participante do mercado possa dominá-la, contribuindo para mercados justos e competitivos. Este acordo com a Citadel Securities mantém a autonomia da McKay e apoia nosso crescimento contínuo”.

Sobre a McKay Brothers:

A McKay – por meio da McKay Brothers, LLC, Quincy Data, LLC e outras afiliadas controladas – é a líder mundial em tecnologia de dados de mercado de ultra baixa latência e infraestrutura sem fio. A empresa tem atendido as empresas de negociação mais exigentes dos mercados financeiros desde 2012. Os serviços da McKay são ancorados por redes sem fio mais rápidas que a fibra, interconectando os principais centros financeiros globais com dados de mercado curados e mensagens de negociação sensíveis ao tempo. Todos os serviços são fornecidos sob uma política de Nivelamento do Campo de Jogo, o que significa que os serviços mais rápidos estão disponíveis para qualquer assinante.

Saiba mais em: www.mckay-brothers.com e www.quincy-data.com

