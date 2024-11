Mastopexia sem prótese: corrige flacidez e eleva a mama

A mastopexia sem prótese é um procedimento cirúrgico que visa reposicionar as mamas, corrigindo a flacidez e proporcionando um aspecto mais firme e natural, sem o uso de implantes. Indicada principalmente para mulheres que apresentam ptose mamária, condição que pode ocorrer após gestações, amamentação ou perda significativa de peso, a técnica tem sido cada vez mais procurada no Brasil. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a demanda por procedimentos estéticos que priorizam a naturalidade, como a mastopexia sem prótese, tem crescido consideravelmente nos últimos anos.

“Esse aumento se deve, em parte, ao desejo de manter uma aparência mais natural e evitar a necessidade de futuras cirurgias para troca de implantes. Além disso, muitas pacientes optam pela mastopexia sem prótese por questões pessoais e de saúde”, diz a Dra. Maria Júlia, especialista em cirurgia plástica.

A mastopexia sem prótese é indicada para mulheres que buscam uma solução duradoura para a flacidez mamária, sem o desejo de aumentar o volume proporcionado pelos implantes. “É uma alternativa segura e eficaz para pacientes que preferem uma abordagem mais conservadora, priorizando a naturalidade e evitando possíveis complicações associadas a próteses”, comenta a Dra. Maria Júlia. Segundo ela, o procedimento é uma escolha popular entre mulheres que desejam restaurar a forma das mamas de forma natural, sem mudanças significativas no tamanho.

Esse procedimento envolve a retirada do excesso de pele e a remodelação do tecido mamário, visando elevar os seios e proporcionar um contorno mais harmonioso. De acordo com a Dra. Maria Júlia, “o tempo de recuperação pode variar de paciente para paciente, sendo essencial o acompanhamento médico para garantir os melhores resultados”. O período inicial de repouso geralmente é de algumas semanas, com a liberação gradual das atividades diárias, conforme orientação médica.

Além disso, a mastopexia sem prótese tende a ter um perfil de recuperação menos complexo em comparação com procedimentos com implantes, uma vez que evita a introdução de corpos estranhos. No entanto, como em qualquer cirurgia plástica, é fundamental que as pacientes sigam rigorosamente as orientações pós-operatórias para otimizar a cicatrização e alcançar o melhor resultado possível. Para isso, a avaliação individualizada pelo cirurgião é essencial, analisando fatores como tipo de pele, elasticidade e histórico médico, que podem impactar o resultado final.

Esse procedimento cirúrgico é amplamente realizado em clínicas especializadas, onde o planejamento pré-operatório e o cuidado individualizado no pós-operatório são fundamentais para o sucesso da recuperação. A Dra. Maria Júlia Norton, cirurgiã plástica, também destaca a importância de seguir as orientações específicas para cada caso, uma vez que cada paciente pode ter necessidades e respostas diferentes ao tratamento.

