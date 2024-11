Perícia grafotécnica é caminho para independência financeira

A perícia judicial, que inclui a modalidade de perícia grafotécnica, tem se tornado uma profissão bastante cobiçada principamente por pessoas que buscam mudar de carreira. A flexibilidade de trabalho e a possibilidade de ganhos que podem chegar, conforme consta da tabela de honorários do TJSP, a mais de 2 mil reais por perícia, segundo o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE), tem atraído a atenção de profissionais, induzindo-os à mudança de carreira para atuação junto aos Tribunais de Justiça pelo Brasil.

Em um cenário cada vez mais suscetível a fraudes, a perícia prafotécnica emerge como uma área promissora, oferecendo novas oportunidades no mercado de trabalho. Especializada em desvendar mistérios ocultos em documentos, assinaturas e escritas, a grafotécnica desempenha um papel crucial na justiça e na luta contra atividades ilícitas.

No Brasil, há uma quantidade significativa de documentos falsificados em circulação, além de um alto número de tentativas de fraude. Aproximadamente 16 milhões de documentos falsos são identificados, e ocorrem cerca de 2,8 mil tentativas de fraude a cada minuto

A grafotécnica é um dos fundamentos da perícia documentoscópica, focada na autenticidade da escrita, especialmente em assinaturas, para identificar falsificações ideológicas e fraudes. Ao contrário do que se pensa, essa área não requer formação em Direito; em muitos tribunais, basta ter concluído o ensino médio.

O Prof. Dr. Gleibe Pretti, especialista da Jus Expert, ressalta “que a chave para ingressar nesse campo é obter um curso qualificado e um certificado reconhecido pelos tribunais de justiça”.

Aline Torres, perita formada pela Jus Expert, relata, durante a entrevista com o Prof. Dr. Gleibe Pretti: "Trilhei um caminho árduo e desafiador rumo à independência financeira. Encontrei, na perícia grafotécnica, uma saída para uma situação delicada, como muitas pessoas enfrentam atualmente. Com a economia do país em dificuldade, busquei, na profissão, métodos e soluções para superar esses desafios.".

Aline Torres conta que recebeu ajuda da sua família e todo o apoio para seguir na sua nova carreira: “Durante sete anos, trabalhei em uma empresa que ficava a 120 km de distância da minha casa. A rotina era exaustiva: percorria essa longa distância diariamente, sem horários fixos e sem folgas nos fins de semana. A pressão constante e a falta de reconhecimento me afetaram profundamente, levando-me a um estado de depressão. Eu me questionava se conseguiria avançar na vida sem um diploma universitário. Foi então que vi um comercial sobre um workshop de perícia que mudaria tudo. Anotei cada detalhe e percebi que ali estava minha oportunidade. Mesmo sem formação superior, decidi seguir o caminho da perícia. Hoje, sou uma perita grafotécnica formada pela Jus Expert, e minha história inspira muitos outros que buscam uma nova direção profissional”, afirma Aline.

"A flexibilidade do curso online permitiu que eu estudasse no conforto da minha casa, me adaptando ao meu próprio ritmo", conta. Ela destaca ainda a importância de revisar as aulas quantas vezes for necessário e o suporte oferecido pelos professores da Jus Expert. Aline, que antes não tinha vivência na área, destacou a importância do conhecimento técnico e da busca constante por aprimoramento. Seu primeiro caso foi um marco, fazendo-a lembrar da sensação de responsabilidade ao apresentar seu parecer pela primeira vez. A mentoria e o suporte dos professores foram fundamentais nesse processo, segundo ela.

Hoje, no mercado, Aline reconhece a importância da dedicação à causa e da necessidade do compromisso em fazer a diferença. Seu conselho para quem está começando na área é claro: “nunca parar de aprender e buscar conhecimento”.

Aline tomou uma decisão, motivada pela mudança: vender sua antiga TV para investir no curso da Jus Expert. "Foi a melhor decisão que tomei", relata. "reformei minha casa com móveis planejados e quitei o financiamento do imóvel. Um pequeno investimento gerou um retorno significativo".

Aline relata que já acumulou 11 nomeações, tendo o juiz estabelecido honorários de R$ 7.000,00 por um trabalho que leva apenas um dia para ser concluído, recebendo 50% do valor antes mesmo de iniciar os trabalhos. Além disso, ela realizou 23 assistências técnicas como perita, com honorários similares, incluindo uma internacional na Espanha.

"Neste campo dinâmico e em constante evolução que é a perícia grafotécnica, muitas pessoas têm considerado uma mudança de carreira, seja por razões financeiras, seja por explorar novas oportunidades profissionais, tendo em vista que a análise de escrita à mão desempenha um papel crucial na busca pela verdade e justiça.", afirma o Prof. Dr. Gleibe Pretti, da Jus Expert

