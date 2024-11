A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), líder mundial no fornecimento de rede como serviço (NaaS), anunciou sua expansão oficial para o Brasil, estabelecendo seus serviços de conectividade em São Paulo. Essa expansão permite que as empresas se conectem com segurança local e internacionalmente entre mais de 860 locais de data centers globais, 26 pontos de troca de internet e mais de 410 provedores de serviços, incluindo todos os principais provedores de serviços na nuvem, em menos de 60 segundos.

Com o lançamento no Brasil, a Megaport amplia sua presença mundial – líder do setor – a cinco continentes e 26 países: América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Japão.

O conjunto completo de serviços de interconexão da Megaport estará disponível inicialmente em quatro locais em São Paulo. São eles Equinix SP2, Equinix SP4, Elea Digital SPO1 e Takoda SP1. Os clientes desses locais poderão acessar as principais soluções para casos de uso de data center para nuvem, data center para data center, nuvem para nuvem e rede de borda. Como resultado, as empresas brasileiras podem aproveitar a eficiência operacional e as oportunidades de expansão global que a Megaport oferece, enquanto as empresas multinacionais podem se conectar perfeitamente no Brasil.

Embora o país lidere a América do Sul em seus recursos de infraestrutura digital, os tempos lentos de provisionamento de telecomunicações continuam restringindo a inovação empresarial. Agora, com a introdução da Megaport, os clientes brasileiros terão acesso a implementações rápidas, velocidades de conectividade mundial de até 100 Gbps e infraestrutura de rede escalável acessível por meio de um portal de autoatendimento e API.

“Estamos empolgados em trazer a revolução da rede para o próspero mercado brasileiro, capacitando clientes locais e internacionais a conectar o Brasil e o resto do mundo”, disse Michael Reid, CEO da Megaport. “Ao conectar os hubs de rede mais críticos do Brasilànossa rede global, os clientes podem fornecer conexões de alta velocidade a centenas de centros de dados, provedores de serviços e pontos de troca de internet em 60 segundos.”

O escritório da Megaport no Brasil será em São Paulo, sob a liderança de Adriano Bueno Rodrigues, um líder experiente em redes e telecomunicações com mais de duas décadas de experiência em liderança de vendas. Sua experiência acelerará o crescimento e a expansão da empresa no Brasil e na América Latina.

“Com indústrias em expansão e tecnologia em rápido avanço, a conectividade confiável de nuvem e data center se tornou fundamental para o crescimento do Brasil”, disse Adriano Bueno, diretor de Vendas da Megaport no país. “Com o lançamento da Megaport, os clientes locais podem acelerar sua inovação e crescimento, enquanto as empresas internacionais podem explorar o próspero mercado brasileiro e desbloquear novas oportunidades de negócios em toda a América Latina.”

Como parte de sua estratégia de longo prazo, a Megaport já está olhando para sua próxima fase de expansão em território brasileiro. Para mais informações sobre os serviços da Megaport no Brasil, acesse megaport.com/pt.

Sobre a Megaport

A Megaport está mudando a maneira como as empresas conectam sua infraestrutura, com uma plataforma inteligente e simples para gerenciar todas as conexões. Construa redes seguras, escaláveis e ágeis em apenas alguns cliques, acessando pontos finais globais e criando caminhos privados em minutos. Confiada pelas principais empresas do mundo, a Megaport faz parcerias com provedores de serviços globais, operadoras de DC, integradores de sistemas e empresas de serviços gerenciados, operando em mais de 860 locais habilitados ao redor do mundo. A Megaport é certificada pela ISO/IEC 27001. Junte-seàrevolução das redes em megaport.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241111898579/pt/

Assessoria de Imprensa

Adam Hennessy, Head of Marketing - Brand & Communications, Megaport

Tel.: +61 7 3088 7400

media@megaport.com