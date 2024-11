A Vega, uma empresa de tecnologia de investimentos de ativos alternativos, fundada por uma equipe de ex-executivos dos principais fundos de hedge, empresas de private equity e scale-ups de fintech, anunciou hoje o desfecho bem-sucedido de um financiamento de Série A no valor de US$ 20 milhões liderado pela Apollo (NYSE: APO) e pela Motive. Além disso, a Vega formou uma parceria em escala empresarial com a Apollo. Esses feitos representam um marco significativo na jornada de crescimento da Vega, uma vez que a empresa pretende se tornar o principal sistema operacional do setor para gestores de ativos alternativos.

Tecnologia para gerentes de ativos alternativos

A crescente demanda dos investidores por exposição a mercados privados está pressionando os gestores de ativos alternativos a transformarem a maneira como eles atendem os clientes atuais e a expandir rapidamente seus serviços para novos segmentos no mundo inteiro. A tecnologia obsoleta de atendimento ao cliente e as soluções pontuais fragmentadas criaram atritos e prejudicaram a capacidade de expansão dos gerentes de ativos, levando a ineficiências substanciais em todo o ecossistema de atendimento ao cliente.

Em resposta a isso, a missão da Vega tem sido focar exclusivamente nas necessidades tecnológicas dos gestores de ativos alternativos, criando soluções unificadoras que permitem o crescimento escalável por meio do AltOS (Alternative Core System) da Vega, uma plataforma abrangente que potencializa o atendimento ao cliente habilitado digitalmente nas operações de pré-negociação, execução e pós-negociação.

Ativos alternativos precisam de um núcleo

O Vega AltOS permitirá que os gestores de ativos alternativos distribuam produtos e atendam aos clientes por meio de uma estrutura “Ativos alternativos como serviço”, permitindo que qualquer plataforma ou cliente se conecte a um gestor de ativos alternativos via API. Essa tecnologia facilita a conexão direta entre um gestor de ativos e seus clientes por meio do serviço ou plataforma de escolha do cliente – sejam plataformas de consultoria intermediária, parceiros tecnológicos ou diretamente para instituições –, melhorando a integração de ativos alternativos nos portfólios dos clientes.

Novo padrão do setor para gerentes de ativos alternativos

A Vega acredita que a transformação da infraestrutura de operações e serviços ao cliente de gestão de ativos alternativos – por meio de um núcleo moderno de clientes do AltOS – é a camada fundamental que faltava para que o setor faça a transição de sua atual estrutura de distribuição sob medida para um modelo operacional de fluxo mais escalável, reduzindo assim os custos de distribuição de ativos alternativos, serviços ao cliente e processamento de transações de mercados privados.

A Vega pretende fazer parcerias com outros gestores de ativos e provedores de plataformas para criar uma infraestrutura padronizada de atendimento ao cliente de mercados privados e impulsionar o crescimento em todo o setor.

___________

“Chegamos a um ponto de inflexão em que os gestores de ativos alternativos precisam agora de seu próprio sistema operacional para impulsionar a próxima fase de crescimento do setor. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindasàApollo como cliente e investidor em escala empresarial, pois estamos trazendo um novo padrão para o espaço de gestão de ativos alternativos”, disse Alexis Augier, fundador e CEO da Vega.

“Criamos o Vega AltOS especificamente para atender às complexas necessidades de infraestrutura do cliente de gestores de ativos de mercados privados de alto crescimento. Semelhanteànossa experiência na revolução do núcleo bancário e de pagamentos, a demanda e os volumes em todos os canais de clientes para investimentos em mercados privados superaram a infraestrutura do setor de soluções genéricas e pontuais de subescala. Estamos entusiasmados com a parceria com a Apollo e a Motive para inovar e resolver esse desafio do setor”, continuou Augier.

“A contribuição da Apollo para a Edna – uma das maiores plataformas de ativos alternativos de investimento em funcionários do mercado – acelera a visão do AltOS da Vega para GPs. A Edna foi incubada na Apollo, em parceria com a Motive, e sintetiza a abordagem inovadora das soluções globais de patrimônio da Apollo. Estamos empolgados em continuar expandindo nossa gama de soluções para GPs com a adição dos recursos de investimento de funcionários da Edna”, afirmou Augier.

“A Vega está criando um sistema operacional inovador, projetado especificamente para o setor de ativos alternativos, para transformar as operações internas dos clientes de GP. Como os produtos do mercado privado continuam se expandindo em todas as classes de ativos e penetrando em todas as partes do portfólio principal de um cliente, os gerentes de ativos precisam transformar as operações dos clientes para atender melhor às suas necessidades em constante evolução”, explicou Jake Walker, sócio e COO de Soluções para Clientes e Produtos da Apollo.

“Como um dos primeiros patrocinadores da Vega e com nosso extenso portfólio de ativos WealthTech na Motive, vimos a necessidade de uma plataforma AltOS de GP para ajudar a acelerar a distribuição de ativos alternativos. Até agora, os gerentes têm sido mal atendidos e o AltOS da Vega é fundamental para resolver essa lacuna”, disse Ramin Niroumand, sócio da Motive Ventures.

Sobre a Vega

A Vega está criando o sistema operacional de distribuição (“AltOS”) para o setor de ativos alternativos, capacitando os gerentes de ativos a atenderem e dimensionarem com eficiência sua base de clientes em uma era de hipercrescimento para ativos alternativos.

Por meio de um único mecanismo central unificado, a Vega orquestra processos off-line anteriormente isolados em operações pré-negociação, execução e pós-negociação de clientes, ao mesmo tempo em que permite que os gerentes de ativos distribuam seus produtos por meio de uma estrutura escalável de “Ativos alternativos como serviço”. A arquitetura modular da Vega, orientada por API, garante a compatibilidade com uma ampla gama de soluções pontuais existentes e com terceiros, estabelecendo as bases para a primeira camada de infraestrutura criada especificamente para o setor de ativos alternativos.

A equipe fundadora da Vega é composta por especialistas em ativos alternativos de empresas de investimento como KKR, Blackstone, Elliott e Goldman Sachs, além de grandes talentos em produtos e engenharia de fintechs bem-sucedidas como Revolut e Trade Republic. A Vega arrecadou mais de US$ 28 milhões em financiamento da Apollo, Motive, Picus Capital, Citi Ventures e 60 executivos seniores do setor de investimentos de ativos alternativos. Para saber mais, acesse www.vega-alts.com.

Sobre a Motive

A Motive Partners é uma empresa especializada em private equity com escritórios em Nova York, Londres e Berlim, que se concentra em investimentos em growth equity e buyout em empresas de software e serviços de informação sediadas na América do Norte e na Europa, atendendo a cinco subsetores principais: bancos e pagamentos, mercados de capitais, dados e análises, gestão de investimentos e seguros. A Motive Partners traz experiência, conectividade e recursos diferenciados para criar valor de longo prazo em empresas de tecnologia financeira. A Motive Ventures é o braço de investimento em estágio inicial da Motive Partners, com foco em investimentos em tecnologia financeira desde o investimento pré-seed até o Série A na América do Norte e na Europa. Para mais informações, acesse www.motivepartners.com.

Sobre a Apollo

A Apollo é uma gestora global de ativos alternativos de alto crescimento. No nosso negócio de gestão de ativos, procuramos oferecer aos nossos clientes retorno excessivo em todos os pontos ao longo do espectro de risco-recompensa, desde crédito com grau de investimento até private equity. Por mais de três décadas, nossa experiência em investimentos em nossa plataforma totalmente integrada atendeu às necessidades de retorno financeiro de nossos clientes e forneceu às empresas soluções inovadoras de capital para crescimento. Por meio do Athene, nosso negócio de serviços de aposentadoria, nos especializamos em ajudar os clientes a obter segurança financeira, oferecendo um conjunto de produtos de poupança para aposentadoria e atuando como provedor de soluções para instituições. Nossa abordagem paciente, criativa e bem informada para investir alinha nossos clientes, as empresas em que investimos, nossos funcionários e as comunidades que impactamos, para expandir as oportunidades e obter resultados positivos. Em 30 de setembro de 2024, a Apollo tinha aproximadamente US$ 733 bilhões de ativos sob gestão. Para saber mais, acesse www.apollo.com.

