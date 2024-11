A multinacional indiana Vedanta Limited (“Vedanta”) (NSE: VEDL), conglomerado líder mundial em minerais críticos e futuros, energia e tecnologia, anunciou seus resultados do segundo trimestre e primeiro semestre, encerrados em 30 de setembro de 2024. Ela relatou o maior EBITDA do primeiro semestre de todos os tempos, de US$ 2,47 bilhões, um aumento de 46% em relação ao ano anterior1.

A receita consolidada da empresa no segundo trimestre foi de US$ 4,4 bilhões, um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior e de 10% em relação ao ano anterior1, enquanto o EBITDA consolidado foi de US$ 1,2 bilhão, um aumento de 44% em relação ao ano anterior1. O PAT antes de itens excepcionais foi de US$ 533 milhões, um aumento de 230% em relação ao ano anterior1. A Vedanta registrou a melhor margem do EBITDA2 do setor, de 34%, um aumento de cerca de 900 pontos-base em relação ao ano anterior1. Isso gerou um fluxo de caixa livre (pré-capex) de US$ 1,02 bilhão, um aumento de 50% em relação ao ano anterior1. A dívida líquida/EBITDA foi de 1,49 vezes no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a melhor posição nos últimos seis trimestres.

Sobre os resultados, Ajay Goel, CFO da Vedanta Limited, comentou o seguinte: “Este trimestre foi excepcional, com destaque para o avanço significativo em nossas iniciativas corporativas e estratégicas, resultados financeiros sólidos e excelente desempenho operacional. Esse bom desempenho tem a ver com a eficiência de custos, o crescimento do volume e os preços favoráveis das commodities. Além disso, arrecadamos US$ 1,4 bilhão na Vedanta por meio de um QIP [colocação institucional qualificada] de US$ 1 bilhão e uma OFS [oferta para venda] de US$ 400 milhões da HZL. Ao mesmo tempo, com a emissão de títulos de US$ 1,2 bilhão da VRL e a desalavancagem contínua, reduzimos a dívida da Holdco. para US$ 4,8 bilhões, o nível mais baixo em uma década”.

A Vedanta espera aproveitar esse impulso no segundo semestre deste ano,àmedida que muitos de seus projetos de crescimento entrem em operação. Historicamente, a Vedanta tem registrado mais de 60% de suas receitas no segundo semestre do ano.

Arun Misra, diretor executivo da Vedanta Limited, acrescentou: “ Por meio de nossas intervenções e iniciativas estruturais, reduzimos significativamente nosso custo de produção nos últimos 12 a 15 meses, e continuaremos essa tendência nos próximos trimestres. À medida que avançamos, a excelência operacional, o crescimento sustentado, a liderança em ESG e um pipeline robusto de projetos de crescimento continuam sendo nossas prioridades estratégicas”.

A Vedanta propôs uma das maiores cisões da Índia que, em última análise, resultará em seis empresas separadas listadas em bolsa. A cisão da empresa está em andamento e em seus estágios finais.

Para mais informações, acesse www.vedantalimited.com.

Obs.: a taxa de câmbio USD-INR usada neste comunicado foi de 83,8 no segundo trimestre e 83,6 no primeiro semestre.

1 Os dados comparativos excluem o impacto do ganho único de arbitragem da Cairn no segundo trimestre do ano fiscal de 2024.

2 Não inclui a fundição personalizada no negócio de cobre.

