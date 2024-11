Estratégia de marketing se mostra importante para negócios

A estratégia de marketing é uma peça-chave para que as empresas se destaquem em mercados competitivos, proporcionando uma visão que combina inovação, análise e cultura. Uma pesquisa publicada pela consultoria McKinsey & Company mostrou que a supervisão de mídia e produtos exige que os profissionais de marketing encontrem novas maneiras de incluir suas marcas no conjunto de considerações iniciais que os consumidores desenvolvem ao começar sua jornada de decisão.



Outro ponto que o estudo traz é que devido à mudança da comunicação unidirecional — dos profissionais de marketing para os consumidores — para uma conversa bidirecional, os profissionais de marketing precisam de uma maneira mais sistemática de satisfazer as demandas dos clientes e gerenciar o boca a boca. Além disso, a pesquisa aborda dois tipos diferentes de fidelidade do cliente, desafiando as empresas a revigorar seus programas de fidelidade e a maneira como gerenciam a experiência do cliente.

Dessa percepção vem o entendimento do quão necessário se faz o trabalho de uma estratégia de marketing. Nathalia Saghy, profissional especialista em estratégia de marketing, acredita que lidar com um setor tão crucial dentro de qualquer negócio exige uma abordagem personalizada que inclua muito estudo sobre a cultura da empresa, as características dos produtos e serviços e, fundamentalmente, a percepção sobre o público. “Quando conseguimos pensar em um marketing que efetivamente reúna todas esses elementos, conseguimos alinhar propósito e estratégia, e os resultados vão muito além das metas”, destaca.



Sua abordagem combina organização com a habilidade de identificar o que funciona melhor para cada cliente, uma característica que, segundo ela, é fundamental para a criação de estratégias eficazes. “Hoje o que mais me motiva no marketing é entender as particularidades de cada negócio e ajuda-los a construir uma estratégia que faça sentido para o cliente e para o público dele”, explica.



De acordo com Nathalia, a estratégia de marketing não se limita apenas à promoção de produtos ou serviços, também se trata de construir uma conexão autêntica com o público. “Em um mercado onde os consumidores estão cada vez mais informados e exigentes, uma estratégia eficaz deve considerar os valores e expectativas do cliente, oferecendo soluções que se alinhem ao seu estilo de vida e às suas necessidades”, pontua. Assim, a estratégia de marketing se torna uma ferramenta não apenas para atingir vendas, mas para fortalecer o relacionamento e a confiança do cliente com a marca.

“Além disso, em um ambiente de constantes mudanças, como o digital, onde novas tendências e tecnologias surgem rapidamente, é essencial que as empresas mantenham uma abordagem ágil, pronta para ajustar táticas e canais de comunicação conforme o cenário evoluir”, finaliza.

Website: https://www.instagram.com/nathysaghy/profilecard/?igsh=b210aGl5cjJwaHo5