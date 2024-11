A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) assinou um acordo de cooperação estratégica com a Organização de Comunicação Internacional da China Ocidental (WCICO) para a criação do Escritório de Ligação Bridging News Brasil. O objetivo é ampliar a parceria Chongqing-Brasil na divulgação de notícias sobre expansão da indústria e do comércio, intercâmbios culturais e promoção do turismo. A colaboração foi oficializada durante o evento "China, uma oportunidade: promoção global das marcas de Chongqing para o Brasil", realizado na sexta-feira (8) em São Paulo.

Promovido pela WCICO, com o apoio da ABI, o evento apresentou para cerca de 50 convidados, entre autoridades brasileiras e chinesas, empresários, acadêmicos e jornalistas, alguns dos principais atrativos de Chongqing, uma das maiores cidades do mundo, como suas indústrias, empresas e produtos, estimulando oportunidades de comércio, investimento, pesquisa e intercâmbio cultural com o Brasil.

"Queremos trabalhar em conjunto para promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado e aprofundar de forma abrangente os intercâmbios locais e a cooperação econômica, comercial e cultural entre Chongqing e o Brasil”, disse o vice-ministro do Departamento de Publicidade de Chongqing, Guan Hong.

Representaram a ABI a vice-presidente Regina Pimenta, o diretor de Jornalismo Moacyr Oliveira Filho, os conselheiros Lalo Leal, Malu Fernandes e José Reinaldo Carvalho e os conselheiros fiscais, Luís Nassif e José Paulo Kuppfer. O governo federal foi representado por Euzébio Jorge Silveira de Sousa, assessor especial da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também participaram Thiago Camargo, diretor de Projetos e Inovação da InvestSP - Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade; Joseph Couri, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo – SIMPI; Yi Shin Tang, professor de Direito Internacional no Instituto de Relações Internacionais da USP – IRI-USP; a presidente da FENAJ, Samira de Castro; e o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, Thiago Tanji.