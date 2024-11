Samsung SDS atua com soluções de TI e logística

Conhecido popularmente por desenvolver eletrônicos como celulares, aparelhos de televisão e notebooks, o Grupo Samsung também possui uma unidade própria para serviços de logística e de tecnologia da informação (TI).

Trata-se da Samsung Data Systems, abreviada como Samsung SDS, cuja fundação foi em 1985. Nesses 39 anos, a empresa atua em áreas como transformação digital, otimização de operações, inovação e gestão da cadeia de suprimentos.

“Temos operações em 40 países e nossas soluções utilizam plataformas avançadas de análise, inteligência artificial, tecnologias blockchain e cloud para atender a uma ampla variedade de setores”, explica Rosa Amador, diretora comercial para negócios logísticos da Samsung SDS.

Fábio Maranhão, diretor comercial para negócios de IT da Samsung SDS, complementa dizendo que no Brasil, as principais áreas de atuação incluem soluções de TI desde a consultoria até implementação para diversas frentes de negócio; automatização de processos; implementação de inteligência artificial (IA); segurança de mobilidade corporativa; cloud; entre outras.

Já na parte logística, a Samsung SDS presta, para os clientes do Brasil, os seguintes serviços: gestão e terceirização de armazéns; transporte local (rodoviário e cabotagem) com ferramentas de gerenciamento; transporte internacional; importação; exportação; serviços sea&air [por navio e avião] e carga de projetos.

“Tudo impulsionado pelo uso da nossa plataforma exclusiva de gerenciamento de transporte internacional: Cello Square”, acrescenta Rosa Amador.

Um exemplo recente da atuação da Samsung SDS no Brasil foi a apresentação de soluções para a logística e o transporte nos rios da região Norte, fortemente afetada pela seca.

Desafios

Rosa Amador afirma que o setor de logística é repleto de desafios. “A coordenação de várias etapas do processo logístico em diferentes países e com diversas regras alfandegárias, tarifas e regulamentações, traz ainda mais complexidade para o processo”, explica.

Na parte de tecnologia, Fábio Maranhão diz que, com a crescente e rápida digitalização, os dados estão cada vez mais sensíveis e expostos. Para protegê-los, a Samsung SDS desenvolve soluções de segurança próprias e uso IA a fim de garantir a integridade das operações.

“As empresas devem buscar parceiros e adotar iniciativas para implementar a tecnologia de forma segura, estratégica e com benefícios para clientes e colaboradores", considera Maranhão. “A Samsung SDS, por exemplo, foi classificada como a empresa mais confiável do mundo conforme pesquisa efetuada pela revista norte-americana Newsweek, juntamente com a empresa Statista”, acrescenta.

“As capacidades da SDS em executar a implementação e integração de novas tecnologias de nuvem e mobilidade podem ajudar na transformação dos negócios das empresas e seus clientes, desconstruindo o ceticismo na adoção de novas tecnologias como a IA e impulsionando a utilização de novos dispositivos e aplicações, democratizando o seu uso”, finaliza.

Para saber mais, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html