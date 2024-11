Expo Motorhome deve aquecer turismo na região de Curitiba

Entre os dias 11 e 17 de novembro, o município de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, receberá a 8ª edição da Expo Motorhome. Considerada uma das maiores feiras de campismo e caravanismo da América do Sul, o evento exibirá diversos modelos de veículos recreativos, além de trazer fabricantes conceituados que falarão sobre as mais recentes inovações em tecnologia e design.



Neste ano o evento contará com 150 expositores e projeta crescimento de 25% em relação ao ano anterior, com previsão de um público superior a 25 mil pessoas durante os dias de programação. Em 2023, a Expo Motorhome gerou cerca de R$ 400 milhões em negócios. Para este ano, a expectativa é registrar um aumento de 25%, alcançando R$ 500 milhões.



Para o diretor da Nacional Inn Hotéis, Ricardo Aly, a escolha de Pinhais cria um movimento interessante para a região. “É uma maneira de descentralizar o turismo da capital sem perder a estrutura e a proximidade que uma cidade como Curitiba oferece.”



“Isso valoriza não apenas a cidade, mas toda a região metropolitana, mostrando que eventos grandes e de relevância internacional não precisam estar concentrados nos grandes centros, mas podem, de forma estratégica, levar fluxo e visibilidade para cidades vizinhas”, completa o empresário.



Ele acredita ainda que a realização da Expo Motorhome reforça o caráter de aventura e mobilidade que o próprio evento promove. “Pinhais é conhecida por sua tranquilidade e proximidade com áreas naturais, o que combina com o espírito do campismo e caravanismo. Quem participar do evento já vai estar mergulhado nesse clima de liberdade e contato com a natureza”.



O diretor ressalta que as expectativas do setor hoteleiro na capital paranaense são positivas, já que o evento deve atrair não só brasileiros, mas também um público internacional, o que amplia a demanda por hospedagem. “Mesmo que o evento aconteça em Pinhais, a proximidade com Curitiba é um fator chave. A capital oferece uma estrutura hoteleira robusta, capaz de acomodar tanto os expositores quanto os visitantes da feira.”



“Além disso, muitos visitantes devem preferir ficar em Curitiba, já que a cidade oferece mais opções de entretenimento, restaurantes e serviços que podem complementar a experiência do evento. Essa escolha pela hospedagem na capital faz com que a rede hoteleira local espere uma taxa de ocupação acima da média para o período, o que é sempre um incentivo econômico importante”, completa Aly.



Conforme estudo técnico realizado pela feira, estima-se que o mercado de campismo e caravanismo no Brasil tenha movimentado cerca de R$ 1,5 bilhão em 2023, registrando um aumento de 30% em relação ao ano anterior.



“Eu acredito que esse tipo de evento proporciona uma conexão mais profunda entre os participantes e o destino, o que, consequentemente, pode gerar um impacto positivo não só na economia local, mas também na imagem da região”, avalia o diretor.

