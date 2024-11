A NielsenIQ (NIQ), a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, publicou o seu relatório State of Tech & Durables (T&D), que destaca as tendências definidas para impulsionar o crescimento do setor. Conforme as marcas se preparam para um ano de evolução das preferências do consumidor, o relatório identifica a acessibilidade, conveniência, sustentabilidade e engajamento motivado pela IA como essenciais para atender às expectativas do consumidor.

Principais destaques do relatório

67% dos consumidores provavelmente experimentarão um novo produto se ele for acessível

70% estão abertosàcompra de produtos sustentáveis ??e eficientes quantoàenergia, quando os preços forem razoáveis

55% de aumento nas vendas de robôs aspiradores com capacidade dupla de molhado e seco em 2024, indicando uma demanda por produtos multifuncionais

40% dos consumidores estão dispostos a utilizar recomendações baseadas em IA para as compras do dia a dia

33% de aumento nas vendas de smartphones de alto armazenamento, refletindo a demanda por dispositivos de alto desempenho e conectados

36% de toda a receita global de T&D agora vem das vendas online, impulsionadas principalmente pela China, Europa e América Latina

Principais tendências para observar em 2025

Acessibilidade e compras baseadas em valor:

Os consumidores, mais do que nunca, estão focados em preços acessíveis, com 67% indicando que estão dispostos a experimentar novos produtos se forem acessíveis. Além disso, 70% dos consumidores comprariam produtos sustentáveis e eficientes quantoàenergia a um preço razoável. Isto representa uma excelente oportunidade para as marcas que podem oferecer opções econômicas , mas duráveis. Conveniência e multifuncionalidade em demanda:

Produtos multifuncionais que economizam tempo são os impulsionadores do crescimento T&D, como visto em um aumento de 55% nas vendas para robôs aspiradores com capacidade dupla de molhado e seco. As marcas T&D devem procurar oferecer produtos que combinem conveniência com desempenho para atender os consumidores que buscam soluções práticas em suas rotinas diárias. Tecnologia de saúde e bem-estar em ascensão:

A tecnologia voltada para a saúde está se tornando mainstream, com as vendas de dispositivos wearable (vestíveis) aumentando 3% ano a ano. Enquanto os consumidores integrarem os produtos com foco em saúde, bem-estar e higiene em suas vidas, as marcas que podem incorporar esses recursos permanecem relevantes. Produtos domésticos inteligentes, como purificadores de ar, termostatos e dispositivos de fitness conectados, lideram esta tendência. IA e conectividade inteligente nas compras do consumidor:

O relatório destaca o crescente papel da IA na tomada de decisão do consumidor. Com 40% dos compradores abertos às recomendações automatizadas, há um potencial significativo para que as marcas de T&D utilizem a IA para oferecer experiências de produtos personalizadas. A conectividade também é essencial, como evidenciado pelo aumento de 33% em vendas de smartphones com alta capacidade de armazenamento, indicando a preferência do consumidor por dispositivos de alto desempenho. A sustentabilidade assume o papel de destaque principal:

A sustentabilidade é um fator decisivo para muitos consumidores, com mais da metade disposta a pagar uma sobretaxa por produtos ecológicos. A durabilidade, eficiência energética e materiais sustentáveis são as principais considerações, indicando que as marcas que derem prioridade a estes aspectos terão uma vantagem clara. A importância das experiências omnichannel:

As vendas online agora representam 36% da receita global de T&D, impulsionadas por mercados como a China, Europa e América Latina. Conforme mais consumidores utilizam uma mistura de canais digitais e na loja, as empresas de T&D devem oferecer experiências omnichannel perfeitas para capturar essa demanda. Recursos interativos, como realidade aumentada (RA), ressoam particularmente bem com as gerações milênio e Z, com mais de um terço se mostrando interessado em compras assistidas por RA.

“Para as marcas de T&D, 2025 será sobre entregar valor por meio de inovação significativa”, disse Julian Baldwin, presidente de Tecnologia e Bens Duráveis ??na NIQ. “Os consumidores são cuidadosos, mas estão dispostos a investir em produtos que atendam às suas demandas de conveniência, sustentabilidade e saúde. Ao priorizar esses atributos, as empresas podem fortalecer sua posição no mercado e impulsionar o crescimento.”

Por que essas tendências são importantes para 2025

Estas preferências do consumidor revelam os principais caminhos para marcas que buscam capturar participação de mercado em 2025. Ao se concentrar na inovação alinhada com a acessibilidade, sustentabilidade e conveniência, as empresas de T&D podem responder às demandas em evolução e impulsionar o crescimento. A inteligência artificial e os recursos inteligentes continuarão a aprimorar as experiências de compra, proporcionando às marcas mais oportunidades de interagir com os consumidores bem-antenados sobre tecnologia.

Para saber mais, baixe o relatório, Innovate to elevate: Driving Tech & Durables spending in 2025 (Inovar para elevar: impulsionando os gastos com tecnologia e bens duráveis ??em 2025), hoje.

Sobre a NIQ:

A NielsenIQ (NIQ) é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, oferecendo a mais completa compreensão do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, reunindo os dois líderes do setor com alcance global inigualável. Hoje, a NIQ tem operações em mais de 95 países, cobrindo 97% do PIB. Com uma leitura holística do varejo e os insights mais abrangentes sobre o consumidor – fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração – a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informação, acesse www.niq.com

Sobre o relatório State of T&D:

O relatório anual State of Tech & Durables da NIQ, Innovate to elevate: Driving Tech & Durables spending in 2025, aproveita as últimas análises e projeções dos principais especialistas da NIQ em Tecnologia e Duráveis, Inovação, Comportamento do Consumidor, Omnichannel e Medição de Mercado. O que isso significa para o leitor é um relatório que realmente oferece o Full ViewTMdo comportamento de compra do consumidor e da demanda futura.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241112139636/pt/

Sweta Patra

sweta.patra@nielseniq.com