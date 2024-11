Vista cansada afeta 39 milhões de brasileiros, mas tem cura

Visão embaçada, dificuldade para enxergar de perto e aquela necessidade de afastar os braços para conseguir ler são algumas situações que começam a fazer parte da vida dos adultos a partir dos 40 anos. É nessa época que os olhos começam a dar seus primeiros sinais de envelhecimento. Em meio a essas circunstâncias, surge a presbiopia, condição também conhecida como ‘vista cansada’ que é fruto do envelhecimento natural da visão e faz parte da vida de aproximadamente 39 milhões de brasileiros.

Os dados são do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), que também aponta que 90% dos casos de deficiências nos olhos são preveníveis ou tratáveis. Para o médico oftalmologista Leonardo Tibúrcio, o panorama é fiel à realidade da saúde ocular no Brasil, mas existem técnicas cirúrgicas capazes de resolver a situação.

“As mudanças oculares são comuns e naturalmente esperadas à medida que o corpo envelhece. Diante desse cenário, a visita ao oftalmologista é necessária, principalmente quando se trata de doenças nos olhos, já que neles, os problemas podem se agravar rapidamente e levar a condições sérias como a cegueira”, pontua.

O médico e diretor do NEO Oftalmologia, localizado em Nova Lima (MG), explica que, no caso da presbiopia, ou vista cansada, a situação é parecida. “Já é esperado que pessoas a partir dos 40 anos comecem a sofrer com a visão embaçada, sofram dificuldade para enxergar de perto e de longe e precisem da ajuda dos óculos para ver melhor”.

Segundo ele, existem outros sinais que também indicam o início da presbiopia, como dores de cabeça, ardência nos olhos, vermelhidão e fadiga ocular. “Esses são sintomas comportamentais de que talvez a visão precise de uma 'ajuda'. No caso do tratamento cirúrgico, chamamos de ‘rejuvenescimento visual’. Trata-se de devolver ao paciente a visão, o mais próximo possível, que sempre teve ao longo da vida, sem depender dos óculos”, esclarece.

O médico oftalmologista explica que, com a perda da elasticidade e enrijecimento do cristalino (nossa lente natural) e da funcionalidade dos músculos que o circundam, um conjunto de técnicas entram em cena. “O PRESBYOND (correção da vista cansada à laser), por exemplo, modifica o formato da córnea, corrigindo a vista cansada e outras doenças como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Temos hoje um conjunto enorme de técnicas e tecnologias que, individualmente ou combinadas entre si, promovem a correção dos graus dos nossos pacientes, incluindo a vista cansada”, afirma o médico.

‌Benefícios podem ser percebidos rapidamente

A recuperação do paciente que se submete a uma das técnicas, dentro do conceito do rejuvenescimento visual, é rápida e segura, conforme assegura Leonardo Tibúrcio. “Estamos falando de uma cirurgia que vai corrigir o problema com um downtime curto, ou seja, o procedimento possui rápida recuperação e boa eficácia, além de gerar uma maior qualidade de vida ao paciente no longo prazo. Não à toa, usa-se o termo ‘rejuvenescimento visual'”, defende o oftalmologista.

