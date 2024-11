A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) celebra o retorno da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) ao seu quadro associativo. As companhias integraram as oito empresas que participaram da criação da Aesbe, na gestão do então presidente da Sabesp, Gastão Cesar Bierrenbach, e do então presidente da Casal, Flávio Rui Guerra Mota. As empresas mantiveram-se como membro da associação por décadas, e consolidaram suas presenças e contribuições para o desenvolvimento do setor de saneamento básico no Brasil.

Após o afastamento, a companhias retomam agora sua posição na Aesbe, reforçando a cooperação entre as principais empresas estaduais de saneamento. O retorno fortalece a união e o compartilhamento de experiências entre as associadas, além de contribuir para a formulação de políticas públicas e estratégias para a universalização dos serviços de saneamento no país. Ambas integrarão o Seminário Nacional Universalizar, que a Aesbe promoverá de 12 a 14 de novembro em Brasília.

Para o presidente da Aesbe, Neuri Freitas, com o retorno das companhias, a associação está mais fortalecida para garantir um futuro sustentável e eficiente para o saneamento no Brasil. "É com grande satisfação que comemoramos o retorno da Sabesp e do Casal ao quadro associativo da Aesbe. A presença dessas empresas, que foram fundamentais na fundação da nossa associação, é um marco importante para o fortalecimento da cooperação entre as empresas de saneamento no Brasil. Juntas, trabalharemos para enfrentar os desafios do setor, promovendo a troca de experiências e contribuindo para a formulação de políticas públicas que visem à universalização dos serviços de saneamento", enfatiza.

Com sua volta ao quadro associativo, a Sabesp e a Casal reforçam o compromisso com o desenvolvimento do setor, que ganha ainda mais relevância no cenário atual, com os desafios impostos pela agenda de sustentabilidade e a busca pela universalização do saneamento.

Seminário Nacional Universalizar

De 12 a 14 de novembro, a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) reunirá destacados especialistas, acadêmicos e líderes do setor para discutir temas cruciais relacionados ao saneamento sustentável e eficiente do saneamento no Brasil. Celebrando os 40 anos da entidade, o Seminário Nacional Universalizar será um espaço de aprendizado e troca de experiências e ocorrerá no?Centro de Convenções e Eventos Brasil 21, em Brasília/DF. As inscrições estão abertas em: https://aesbe.inscrever.me/home

A Palestra Magna do evento será ministrada pela jornalista Giuliana Morrone, que abordará o tema central da edição "Saneamento Ambiental: Resiliência, Adaptação e Sustentabilidade em um Mundo em Transformação", no dia 12, das 11h às 12h.

A abertura será marcada por uma solenidade especial, que incluirá uma homenagem aos ex-presidentes da Aesbe. Ao longo dos três dias, diversos painéis abordarão assuntos centrais, como financiamento para o setor, parcerias com instituições financeiras internacionais, inovações tecnológicas, segurança hídrica e o impacto das mudanças climáticas. Discussões contarão com presenças de representantes do BNDES, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA) e CAIXA, entre outros. Além disso, o encontro terá participação de colaboradores e colaboradoras de todas as 24 companhias de saneamento associadas à Aesbe, incluindo os tomadores de decisão.

No dia 14 de novembro, a partir das 19h, será realizada a cerimônia de entrega do I Prêmio Nacional Universalizar, que reconhecerá projetos inovadores das companhias de saneamento associadas à Aesbe. Após a premiação, haverá os shows de SaiaBamba e Nando Reis.

Para conferir a programação completa e realizar sua inscrição, basta acessar https://aesbe.inscrever.me/home

Conexões

Coquetel de abertura -?No dia 12 de novembro, haverá um coquetel de abertura com atração musical, possibilitando uma maior interação entre os participantes.

Festa de encerramento -?No dia 14 de novembro, ocorrerá a grande celebração pelos 40 anos da entidade, com a realização da primeira edição do Prêmio Nacional Universalizar, com o reconhecimento das melhores práticas de companhias associadas à Aesbe.

Responsabilidade Socioambiental

A Aesbe reafirma seu compromisso com a sustentabilidade ao implementar ações concretas durante o evento. O?Selo Evento Neutro?garantirá que todas as emissões de carbono geradas sejam quantificadas e compensadas por meio de ações ambientais, como o plantio de árvores. Além disso, o programa?Sou Resíduo Zero?promoverá a gestão inteligente dos resíduos, com triagem, separação para reciclagem e reutilização, contribuindo para a redução de resíduos enviados a aterros sanitários e o incentivo à economia circular. O programa não apenas reduz a quantidade de resíduos enviados para os aterros sanitários, limitando as emissões de gases de efeito estufa, mas também gera emprego e renda para cooperativas de catadores, reincorporando os materiais recicláveis na cadeia produtiva. Este sistema vai além da reciclagem e reutilização, reestruturando os sistemas de produção e distribuição para reduzir o desperdício.

O Seminário Nacional Universalizar - Aesbe 40 Anos conta com os seguintes patrocinadores:

Patrocínio Master: Cagece;

Patrocínio Especial: ABES e Sanepar;

Parceria de Mídia: Embasa;

Patrocínio Ouro: Abratt; Agesan; Cedae; Enorsul; Unipar; Utilitas;

Patrocínio Prata: FESPSP; Manesco, Ramirez, Perez, Azevedo, Marques Sociedade de Advogados;

Patrocínio Bronze: Abar; Aegea; Fimm Brasil; Fundace e Vernalha Pereira

Apoio: Barbosa, Lima, Cruz e Nery Advocacia; Carrijo Advogados; FRN Advogados; Hagaplan Engenharia.

Serviço:

O quê:?Seminário Nacional Universalizar - Aesbe 40 Anos

Quando:?dias 12, 13 e 14 de novembro de 2024

Onde:?Centro de Convenções e Eventos Brasil 21 - Brasília (DF)

Inscrições e programação: https://aesbe.inscrever.me/home

Website: https://aesbe.org.br/novo/