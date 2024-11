App anuncia nova fase de programa de mininovelas no Brasil

Principal aposta de conteúdo do Kwai no Brasil, o projeto exclusivo de mininovelas TeleKwai inicia uma nova fase, com ampliação dos investimentos pela plataforma para a produção de conteúdos especiais, além de contar com o auxílio de roteiristas profissionais para desenvolver as novas tramas. Ao todo, está previsto o lançamento mensal de 80 episódios com produções regulares e 10 minisséries especiais com 10 episódios cada.

Lançado no Brasil em 2022, o projeto TeleKwai concentra aproximadamente 20% de todo o investimento do app no País, reforçando o compromisso da empresa em fomentar e promover o mercado audiovisual semiprofissional brasileiro. E o formato conquistou rapidamente o público. Em seu primeiro ano, o projeto atingiu 42 bilhões de visualizações no app, e mais recentemente em 2023, ultrapassou a marca de 60 bilhões de visualizações dos conteúdos produzidos por aqui.

Para esta nova fase, o programa TeleKwai contará com 4.700 criadores parceiros, um aumento de 360% em relação ao ano passado, gerenciados por mais de 20 agências de conteúdo especializadas neste formato. Com histórias de até dois minutos de duração e cheias de reviravoltas, estão as novas minisséries especiais A Farsa, criada pelo perfil Cenas de Laura; Relacionamento de Luxo e Vida Curta, do criador Ale em Cena; e Uma Péssima Ideia, do perfil As Sete Vidas de Tonny.

A produção de mininovelas tornou-se um grande ecossistema e o Kwai orienta e dá suporte aos criadores com relação a fotografia, posicionamento dos atores e roteiro, por exemplo. Além disso, tem se mostrado um formato inovador para empresas elaborarem campanhas. Marcas como ELO, Skol, Cheetos, Sorriso, Tang, Coca-Cola e Honda utilizam ou já utilizaram o TeleKwai como ferramenta para alcançar novos públicos, divulgando seus produtos de forma criativa e envolvente.

Já consolidado, hoje, o TeleKwai possui um portfólio com mais de 100 minisséries produzidas desde 2022, com cada série registrando uma média de 5 milhões de visualizações. Entre os maiores perfis de mininovelas no app estão: Markelly &m Ação; Fora das Telas; FALCON FILMES; Coração Valente e AS SETE VIDAS DE TONNY.

Made in China

A concepção do formato TeleKwai foi criada pela Kuaishou, empresa chinesa detentora do Kwai, em 2019, atingindo um crescimento explosivo, três anos depois, com quase 3.000 programas anuais. Atualmente, esse número chega a 6.000, sendo que 50 desses conteúdos roteirizados contam com mais de 300 milhões de visualizações.

Entre os diferenciais do TeleKwai no Brasil e na China, estão a escala de produção chinesa, que é relativamente maior e conta com vários grupos de filmagem em uma mesma organização, mantendo até 10 dramas sendo filmados ao mesmo tempo - enquanto no Brasil, as gravações tendem a ser mais limitados e com equipes reduzidas.

Com relação aos rendimentos dessa indústria, a China tem iniciativas como vendas de direitos autorais, patrocínio de anúncios e investimento em filmes e TV (peças curtas podem ser usadas como parte de um filme ou programa de TV e receber apoio financeiro de investidores de cinema e TV, que podem então compartilhar os lucros). No Brasil, o setor ainda depende de subsídios da plataforma e do patrocínio por anúncios.

