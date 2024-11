Collab é estratégia para fortalecer marcas e elevar alcance

Collab. Se há alguns anos era uma expressão praticamente desconhecida, a situação mudou, com o termo se tornando bastante popular no meio publicitário, especialmente nas redes sociais.

Originário do inglês “collaboration” (“colaboração”, em tradução ao português), collab é uma parceria entre duas ou mais marcas ? ou entre marcas e influenciadores, por exemplo ? para a divulgação de um produto ou serviço.

“As collabs entre grandes marcas têm se tornado uma tendência robusta e inovadora no mercado atual. Isso acontece porque elas permitem que as empresas se fortaleçam mutuamente, aumentando sua relevância ao alcançar públicos diversos”, explica Lucas Kern, diretor da Biz Comunica, agência de publicidade que tem em seu portfólio clientes como Decathlon, Ferrero Rocher, Peugeot e Gatorade.

Kern destaca também que as collabs geram uma camada extra de curiosidade e engajamento, algo que ele descreve como essencial em um contexto no qual a atenção do consumidor é um recurso escasso.



“Elas agregam valor às marcas ao promover a inovação e ao permitir que cada parceiro utilize sua especialidade para criar algo único, atraindo a atenção tanto dos clientes quanto da mídia. Essa junção de esforços fortalece o branding por meio da associação de valores e características”, afirma.

Como organizar uma collab

Para o especialista, existem alguns pontos que devem ser levados em conta por empresas que desejam criar uma campanha colaborativa. O primeiro passo é definir objetivos comuns, garantindo que as duas marcas estejam alinhadas quanto aos resultados esperados.

Em seguida, Kern recomenda a criação de um plano de marketing integrado. Isto é, planejar cuidadosamente o lançamento, abordando desde as redes sociais até eventos e mídias tradicionais que podem ajudar a ter um impacto maior.

“Além disso, expresse ao público o propósito dessa união, mostrando o que cada marca representa e o valor agregado que a collab oferece aos consumidores. Foque em desenvolver produtos ou experiências que não poderiam ser criados sem a parceria”, diz.

Ele diz que uma dúvida comum está no momento de escolher qual o parceiro certo para a collab. Nesse ponto, a recomendação de Kern é garantir que haja uma forte afinidade entre os valores das marcas e um entendimento compartilhado do público-alvo.

A empresa precisa verificar o histórico da outra marca em termos de branding e valores, garantindo que não haja conflitos que possam prejudicar a imagem, orienta o diretor da Biz. É importante também escolher um parceiro que tenha forte apelo diante do público a ser alcançado, que ajude a expandir a base de clientes.

“Ao combinar a expertise e o alcance das marcas, as collabs não só inovam na oferta de produtos como também ampliam as fronteiras de cada uma das empresas envolvidas. Esse tipo de campanha é uma excelente oportunidade para explorar novos segmentos de mercado e fortalecer relacionamentos”, complementa.

