Hablla atinge R$ 490 mil em MRR e inicia expansão global

A Hablla, startup brasileira especializada em inteligência artificial e marketing generativo, atingiu recentemente um faturamento mensal de R$ 490 mil, marcando um crescimento expressivo em apenas um ano de operação. Com apenas dois vendedores e sem contar com um time de SDRs ou processos outbound, a empresa, que já atende clientes em todas as regiões do Brasil, está expandindo para a América Latina e se preparando para o mercado global.

Com uma missão de democratizar o acesso a tecnologias avançadas de comunicação, a Hablla tem o objetivo de apoiar empresas de diversos portes, desde microempreendedores até grandes redes de franquias. Segundo Rodrigo Xavier, CEO da empresa, “queremos que a inteligência artificial e o marketing conversacional estejam disponíveis para todos os tipos de negócios, levando agilidade e eficiência para empresas de qualquer porte.” Hoje, a Hablla atua com clientes em setores variados, como Blink Telecom, Q2Pay, MME Empreendimentos (dona do Resort Ipioca Beach Residence), Grupo Euro Motors, Unifique, e UniCV.

Estratégia de crescimento baseada em IA e marketing conversacional

Álvaro Magri, CTO da Hablla, liderou a estratégia tecnológica da empresa, focada no uso da inteligência artificial para potencializar o marketing conversacional. “Em um ano, estruturamos nossas operações com foco em marketing conversacional e estratégias de Account-Based Marketing (ABM), contando com um estúdio de automação intuitivo que permite personalizar interações de maneira eficiente,” explica Magri. Esse estúdio utiliza IA generativa para otimizar processos de marketing, atendendo de maneira personalizada às necessidades dos clientes.

Ainda segundo Alvaro, "com foco em melhorar continuamente a experiência do cliente, a Hablla utiliza uma base de conhecimento específica e atualizada, possibilitando que agentes autônomos de IA atendam com a mesma qualidade em grande escala, entregando respostas cada vez mais precisas. Essa estratégia diferencial garante que a excelência e a personalização no atendimento, antes limitadas a interações individuais, agora estejam disponíveis para milhares de clientes."

Internacionalização e verticais específicas para o mercado global

Com sua matriz em São Paulo e uma nova filial em Florianópolis, a Hablla já planeja verticalização para mercados específicos, como franchising e e-commerce, e pretende impulsionar esse movimento de expansão em 2025, além de expandir sua atuação para o Uruguai, Paraguai e outros mercados da América Latina.

Segundo Rodrigo Xavier, CEO da Hablla, a plataforma já deu início ao processo de internacionalização, adaptando-se aos cinco primeiros itens fundamentais para entrar em novos mercados. "Além disso, a plataforma já desenvolveu uma base de operações preparada para atender às regulamentações locais, ajustou seu modelo de marketing para ressoar com diferentes culturas e idiomas, e está em processo de certificação da ISO 27001, que reforça seu compromisso com a segurança da informação. Recentemente, a Hablla também conquistou o selo da Meta Business Partners, fortalecendo sua presença e alternativa no mercado," reforça Rodrigo.

Rodrigo ainda ressalta que a Hablla está comprometida em continuar essa jornada e se planeja para alcançar os próximos passos até o final do primeiro trimestre de 2025. "A meta é ampliar ainda mais a estrutura de suporte local, fortalecer a equipe com talentos regionais e expandir o alcance da marca globalmente, mantendo a qualidade e inovação que são marcas registradas da Hablla."

Uma missão que cresce junto ao impacto

Marcus Barboza, CRO da startup, destaca que o crescimento da Hablla está atrelado ao seu compromisso com pequenas e médias empresas. “Nosso objetivo é oferecer uma escalabilidade inteligente e acessível para empreendedores que precisam de soluções práticas para expandirem seus negócios de forma sustentável, inclusive para pequenas e médias empresas.” Segundo Marcus, essa visão permite que a Hablla inove continuamente em tecnologias de comunicação, mantendo um foco em práticas éticas e responsáveis.

A Hablla está com presença confirmada como startup growth em eventos globais, como o Web Summit em Lisboa, e futuramente no Brasil e no Catar. A empresa estima alcançar os próximos passos de sua jornada de internacionalização até o final do primeiro trimestre de 2025.

Website: https://hablla.com