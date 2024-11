A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje atualizações em seu portfólio de ofertas de armazenamento corporativo, incluindo os novos sistemas NetApp AFF série A e AFF série C com armazenamento de dados unificado, totalmente flash e de médio porte a preços acessíveis para empresas de todos os portes e atualizações no NetApp StorageGRID, que aumentam a densidade e o desempenho do armazenamento de objetos.

As empresas dinâmicas de hoje precisam de uma estratégia de dados inteligente para enfrentar os desafios do gerenciamento de dados moderno, como o crescimento exponencial de dados, a complexidade de várias nuvens e a necessidade de prontidão para IA. A infraestrutura de dados inteligentes é uma estrutura abrangente que capacita as organizações a definir e implementar uma estratégia de dados inteligentes transformadora que seja segura, ágil e pronta para o futuro.

Com essas inovações, os clientes agora podem expandir sua infraestrutura de dados inteligentes usando os principais sistemas de armazenamento de dados da NetApp em pontos de entrada mais acessíveis, facilitando o aumento de escala a partir de um ponto de partida menor ou a expansão de seus recursos para locais remotos e filiais. Esses novos sistemas permitem que os clientes potencializem o escopo crescente de cargas de trabalho críticas, como aplicativos de banco de dados e IA, ou aproveitem a eficiência do armazenamento totalmente flash para gerenciar os volumes crescentes de dados sob seu controle. Ao aproveitar a infraestrutura de dados inteligente que oferece desempenho, capacidade e uma estrutura unificada, os clientes podem tornar seus dados um ativo estratégico que permite a tomada de decisões mais informadas e impulsiona a inovação.

A NetApp está disponibilizando para todos os clientes o armazenamento que turbina as cargas de trabalho de missão crítica, lançando modelos adicionais para seus sistemas de armazenamento AFF série A. Assim como os modelos AFF de ponta, os novos modelos AFF A20, A30 e A50 da NetApp oferecem recursos avançados, incluindo latência inferior a um milissegundo com desempenho até 2,5 vezes melhor do que seus antecessores, eficiência de armazenamento garantida, proteção integrada contra ransomware em tempo real com mais de 99% de precisão e densidade de armazenamento aprimorada, tudo isso a um preço acessível.

Os clientes podem criar ou expandir sua infraestrutura de dados inteligente para cargas de trabalho de alto desempenho com implementações de armazenamento na escala e na faixa de preço mais adequados para eles. Para os clientes que desejam começar pequeno e crescer ou desenvolver implantações em locais remotos ou filiais, o AFF A20 começa em um ponto de capacidade tão baixo quanto 15,35 TB. O AFF A30 permite que os clientes comecem com uma capacidade pequena, mas escalonem para mais de 1 PB de armazenamento bruto. E o AFF A50 oferece o dobro do desempenho de seu antecessor em um terço do espaço do rack para alimentar negócios comerciais e empresariais.

Os novos sistemas NetApp AFF série C foram projetados para agregar mais valor às cargas de trabalho de uso geral eàconsolidação de cargas de trabalho em protocolos unificados de armazenamento de arquivos, blocos e objetos, oferecendo densidade e eficiência máximas com escalonamento contínuo. Os sistemas NetApp AFF C30, C60 e C80 tornam os ganhos de desempenho e eficiência do flash mais acessíveis às empresas, fornecendo 1,5 PB de capacidade de armazenamento líder do setor em implantações de dois racks. Os clientes que modernizarem seus data centers com flash híbrido terão benefícios que incluem até 95% de economia de espaço físico, economia de energia de até 97% e proteção integrada contra ransomware em tempo real com mais de 99% de precisão, reduzindo o custo total de propriedade.

“O crescimento contínuo dos volumes de dados e das cargas de trabalho cada vez mais exigentes tem colocado uma pressão crescente nas equipes de TI de qualquer tamanho para oferecer simplicidade em escala para todas as suas cargas de trabalho”, disse Sandeep Singh, vice-presidente sênior e gerente-geral de Armazenamento Empresarial da NetApp. “Os clientes que enfrentam esses desafios podem contar com a NetApp para oferecer inovação contínua, exemplificada pelo lançamento dos novos sistemas NetApp AFF série A, mais poderosos, inteligentes e seguros, e dos novos sistemas NetApp AFF série C, escaláveis, eficientes e seguros. Hoje, estamos tornando nossos mais recentes desenvolvimentos em infraestrutura de dados inteligente mais acessíveis para uma gama ainda maior de clientes”.

Os sistemas AFF série A e série C são alimentados pelo NetApp ONTAP®, oferecendo simplicidade em escala para os clientes da NetApp, aproveitando a infraestrutura de dados inteligente para alimentar aplicativos de missão crítica, executar cargas de trabalho de uso geral e dados em camadas para sistemas FAS de custo mais baixo, tudo com os mesmos modelos operacionais e de proteção simplificados.

Para muitos clientes, as jornadas de IA começam com a modernização dos ambientes Hadoop e data lake para novos sistemas de armazenamento de objetos. Novos aprimoramentos no NetApp StorageGRID permitem que os clientes usem a infraestrutura de dados inteligente para dimensionar e gerenciar facilmente suas cargas de trabalho de objetos em rápido crescimento. O software StorageGRID 11.9 atualizado melhora a escalabilidade com maior número de buckets e aumenta a flexibilidade com opções para nós somente de metadados e somente de dados para aumentar o desempenho com pequenas cargas de trabalho de objetos e grades de mídia mista.

Além disso, a NetApp está ampliando o sistema de armazenamento StorageGRID SGF6112 com suporte para unidades flash de 60 TB de capacidade, dobrando a densidade das implantações de objetos com reduções consumadas no espaço de rack necessário e nos custos de energia e refrigeração.

“A modernização de nosso armazenamento de dados para os sistemas totalmente flash NetApp AFF série C nos permitiu consolidar nossos datacenters com uma redução de 80% no espaço de rack”, disse Oliver Fuckner, engenheiro de Sistemas, Sistemas Abertos e Backup da Atruvia AG. “O poder e a eficiência do armazenamento flash nos permitiram modernizar nossas cargas de trabalho e reduzir com mais facilidade o espaço físico necessário para nossos dados. A NetApp facilita a obtenção da capacidade e do desempenho de que precisamos para expandir nossos ambientes”.

“O que a NetApp fez com seus novos sistemas AFF série A foi tornar suas capacidades de armazenamento de nível empresarial acessíveis a empresas de qualquer porte”, disse Ashish Nadkarni, vice-presidente de Grupo e gerente-geral de Pesquisa em Infraestrutura Empresarial da IDC. “Não é preciso ser uma empresa da Fortune 500 para acessar sistemas de armazenamento totalmente flash de alto desempenho, com capacidades avançadas de gerenciamento e proteção de dados. As empresas agora podem encontrar uma oferta da NetApp com um preço que atende às suas necessidades específicas, enquanto se beneficiam de um ecossistema unificado de armazenamento de dados para otimizar suas operações”.

Nenhum sistema de detecção ou recuperação de ransomware pode garantir completamente a segurança contra um ataque de ransomware. Embora seja possível que um ataque não seja detectado, a tecnologia da NetApp atua como uma importante camada adicional de defesa.

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

